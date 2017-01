Angrillen und Richtfest am 21. und 22. Januar

Autohaus lockt mit Show-Grillen und Fahrzeugangeboten nach Eschwege Das Angrillen zum Jahresbeginn ist inzwischen ein fester Termin im Veranstaltungskalender der Autohaus Heidenreich GmbH.

In Eschwege wird am 21. und 22.1. Richtfest gefeiert. Quelle: Autohaus Heidenreich

[Großes Bild anzeigen]

Jedes Jahr läutet der Opel- und Hyundai-Händler aus Witzenhausen die Grill-Saison zum Jahresbeginn ein und präsentiert dabei diverse Fahrzeugangebote. Diesmal wird der Grill am 21. und 22. Januar am Standort Eschwege auf Temperaturen gebracht: „Dass wir unser traditionelles Angrillen in diesem Jahr in Eschwege veranstalten liegt unter anderem daran, dass wir sehr gut mit unseren Bauarbeiten vor Ort vorangekommen sind und das Angrillen mit unserem Richtfest verbinden möchten“, so Jörg Heidenreich. Der Geschäftsführer des Autohauses hat rund 250.000 Euro in den Standort investiert und damit unter anderem den Bau einer neuen Karosserie- und Nutzfahrzeugwerkstatt sowie einer modernen Fahrzeugaufbereitungshalle finanziert. Ziel ist es, den Service in Eschwege für die Kunden noch weiter auszubauen.

„Während die Firma Hornschu beim Show-Grillen für Unterhaltung sorgt, können unsere Gäste jeweils von 10 bis 16 Uhr den Fortschritt unserer Bauarbeiten begutachten. Dabei lohnt es sich, auch mal einen Blick auf unsere aktuellen Fahrzeugangebote zu werfen, die zum Angrillen besonders feurig sind“, so Heidenreich. Ein weiteres Highlight der Veranstaltung wird außerdem eine Grill-Ausstellung sein, bei der sich die Gäste schon einmal Appetit für die nächste Grillsaison holen können. Außerdem wird es ein Gewinnspiel vor Ort geben.

Mehr zum Angrillen und das Richtfest in Eschwege erfahren Interessierte auf der Autohaus-Website unter http://www.autohaus-heidenreich.com .

Angrillen und Richtfest im Autohaus Heidenreich

Wann:

Samstag, 21. Januar und Sonntag, 22. Januar 2017

Jeweils von 10 bis 16 Uhr

Wo:

Autohaus Heidenreich, Thüringer Straße 22b, Eschwege

Wir freuen uns auf Sie!

Beratung, Verkauf und Probefahrten nur während der gesetzlichen Öffnungszeiten.

Autor: Autohaus Heidenreich