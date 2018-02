Angst, Blut und Tränen - Christine Richters Psycho-Thriller „Eingemachtes“

In Christine Richters Psycho-Thriller „Eingemachtes“ schlägt ein brutaler Serienmörder zu

Er ist der personifizierte Satan. Nachts lauert er auf seine Opfer, die alle weiblich sind. Ein unheimlicher Wald ist der Tatort. Die übel zugerichteten Leichen verfrachtet der narzisstische Serienkiller in sein perfekt eingerichtetes Labor. Jedes dieser grauenhaft verstümmelten Wesen wird nach einem „Eingriff" genau dort wieder abgelegt, wo es zuvor bestialisch und gnadenlos ermordet wurde.

Bei Christine Richters Psycho-Thriller „Eingemachtes“ lässt schon der Untertitel „Der Uterussammler“ die psychischen Abgründe eines Frauenmörders erahnen. Mit untrüglichem Gefühl für Spannung und Horror baut die Autorin ein nervenzerfetzendes Szenario auf. Nach dem Märchen „Es war einmal in Irland“ , ebenfalls im Verlag Kern erschienen, überrascht die Autorin jetzt in ihrem zweiten Buch mit einem völlig anderer Roman-Typus.

In den Dialogen geht es zuweilen ruppig zu. Allerdings schälen sich hier auch hintergründig die Beziehungen der handelnden Personen untereinander heraus, der bedrohten Frauen und der fieberhaft tätigen Ermittler. Der Kontrahent des Serienkillers ist der ungehobelte und psychisch angeschlagene Kommissar Joe Malek. Angesichts der monströsen Taten wirkt er zunächst verloren. Doch er meint, das nächste Opfer zu kennen…

Christine Richter ist im oberbayerischen Mammendorf zu Hause. Bereits 2016 hatte sie ein phantasievolles Märchen für Kinder und jung Gebliebene mit dem Titel „Es war einmal in Irland“ veröffentlicht. Darin geht es um Elfen und Trolle, um Freundschaft und Toleranz – mit dem neuen Roman „Eingemachtes“ tritt eine überraschend andere schriftstellerische Seite der Autorin zutage.

