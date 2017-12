Anhaltend hohes Niveau bestätigt

glatthaar-fertigkeller zum fünften Mal in Folge an der Spitze der fairsten Kellerbauer in Deutschland

Schramberg/ Simmern/ Weißenfels. Seit nunmehr fünf Jahren ermittelt die Zeitschrift FOCUS-Money zum Jahresende das Kundenurteil zu den besten Fertigkeller-Unternehmen in Deutschland. Seither darf sich glatthaar-fertigkeller zu den fairsten Herstellern zählen. Und auch zum Ende des Jahres 2017 bescheinigt die Kundenumfrage dem Schramberger Kellerbauer erneut Spitzenwerte und damit das Prädikat als fairster Kellerbauer Deutschlands! Wie in den Vorjahren erreichte glatthaar-fertigkeller Spitzenwerte in den Kundenumfragen! (Ausgabe 50/2017) und bekommt erstmalig den „Titel Dauersieger“ verliehen. Der bundes- und europaweit tätige Anbieter von Fertigkellern und Bodenplatten aus Baden-Württemberg ist der einzige unter den geprüften Anbietern, der zum fünften Mal in Folge mit Bestnoten bewertet und überdurchschnittliche Zufriedenheitswerte bei den Kunden erzielte.

Michael Gruben, Geschäftsführer Vertrieb bei glatthaar-fertigkeller: „Natürlich sind wir über dieses erneute Kundenlob hoch erfreut und geben dieses mit Stolz an jeden einzelnen Mitarbeiter, der dazu beigetragen hat, weiter. Allerdings ist so ein Ergebnis kein Selbstläufer und verlangt jeden Tag aufs Neue eine anhaltend hohe Motivation, die anspruchsvollen Kundenprojekte auf bestmöglichem Niveau umzusetzen. Das geht nur im Team und verlangt ein enormes Maß an Kontinuität. Deshalb ist dieser fünfte Titel natürlich auch mit Blick in die Zukunft eine besondere Herausforderung, die Abläufe im Sinne der Kunden immer wieder zu hinterfragen, zu verbessern und in der Umsetzung und weiteren Forschung und Entwicklung nicht nachzulassen. Dabei ist es für uns wichtig, jeden einzelnen Mitarbeiter mitzunehmen, aber auch die Kundenwünsche immer besser zu verstehen und die entsprechenden individuellen Lösungen zu finden.“

522 Kunden, die in den letzten 36 Monaten einen Fertigkeller gebaut haben, wurden vom Analysehaus Service Value im Auftrag des Magazins zu 35 detaillierten Service- und Leistungsmerkmalen in sechs Fairnesskategorien befragt.

Die Ergebnisse bescheinigen dem Marktführer im Fertigkellerbau ein rundum faires und partnerschaftliches Arbeiten.