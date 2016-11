Anrei vereint Tradition und Moderne in Perfektion: Beeindruckende Massivholzmöbel auf Deutschlands größter Messe für Bauen, Einrichten und Wohnen

Der Mühlviertler Traditionsbetrieb Anrei-Reisinger-GmbH ist auch dieses Jahr auf Deutschlands größten Publikums- und Verkaufsmesse rund um Bauen, Einrichten und Wohnen mit dabei.

In gewohnt meisterhafter Ausführung präsentiert das Familienunternehmen Massivholzmöbel, die mit ihrer schlichten Eleganz und bemerkenswerten Details überzeugen. Der am Messestand zu sehende Tisch mikado in Astnuss erregt wegen seines gekreuzten, in hoher Präzision gefertigten Fußgestells besondere Aufmerksamkeit. Eine Einladung zum gemütlichen Beisammensein am Tisch spricht der metro Bankteil durch seine gepolsterte Sitzfläche und Rückenlehne, womit hoher Komfort gewährleistet wird, aus.

Einen gekonnten Mix aus Gemütlichkeit und urbanem Design bietet das moderne Speise- und Wohnprogramm puro. Das ausgestellte Esszimmer aus massiver Asteiche und Schwarzblechwangen sowie die modern-gradlinigen Korpusmöbel überzeugen durch den gekonnten Einsatz unterschiedlicher Materialien und Lackfarben sowie mit dem aktuellen Farbton Barrique auf ganzer Linie.

Herrlich schlafen im aus massiver Zirbe bestehendem Bett big ann

[Großes Bild anzeigen]

Tesso, das Schlafzimmerprogramm des seit 1894 geführten Familienbetriebs, bringt mit seinen weichen und abgerundeten Kanten Wohlbehagen in jeden Raum. Darüber hinaus überzeugt das aus massiver Zirbe gefertigte Doppelbett big ann nicht nur durch sein imposantes Kopfhaupt sondern auch durch die gesundheitsfördernden Eigenschaften der Zirbe. Sie verbessert nachweislich die Schlafqualität, wirkt entspannend und ist von Natur aus antibakteriell.

Kompetente Beratung bieten am Anrei-Messestand die Handelspartnern Faltermeier, Grollmus und Schwarz in Halle A2, Stand-Nr. 121. Die Heim+Handwerk findet vom 23. - 27.11.2016 auf dem Messegelände München statt von Mittwoch 23.11. bis Sonntag 27.11., jeweils von 09:30 bis 19:00 Uhr.