Anrei zeigt die neuesten Wohntrends auf der diesjährigen Grazer Herbstmesse

Ein Wohnerlebnis mit Gemütlichkeitscharakter bietet der oberösterreichische Massivholzspezialist Anrei gemeinsam mit seinen Handelspartner Anninger aus Krieglach, Assl aus Lieboch und Fürst aus Ilz auf der diesjährigen Herbstmesse Graz. Messebesucher bekommen markante Möbel aus massivem Holz präsentiert, wobei das Speisezimmer als wertvoller Platz für Kommunikation und Lebensgenuss im Mittelpunkt steht.

Das in edler Astnuss ausgestellte metro-Ensemble, bestehend aus einem vollgepolsterten Bankteil, welcher hohen Sitzkomfort aufweist, und dem Fixtisch mikado, der durch sein gekreuztes Fußgestell beeindruckt, wird einer anspruchsvollen Wohn- und Designqualität gerecht. Die neuesten Modelle metro und puro ermöglichen beinahe grenzenlose Kombinationsmöglichkeiten von Tischen, Bänken, Stühlen und Einzelmöbel. Die aus der Serie puro stammenden Korpusmöbel überzeugen durch ihre Gradlinigkeit und lassen sich an jede vorhandene Raumsituation anpassen. Für Schlafzimmerliebhaber stellt Anrei das aus massiver Zirbe bestehende Bett big ann, das auf ganzer Linie durch das außergewöhnliche Kopfhaupt mit pyramidenförmigen Reliefs überzeugt, bereit. Das Bett wird durch die edle Rückwand aus Massivholz zu einem wahren Blickfang. Es verleiht Räumen mit seiner natürlichen, warmen Charme eine angenehme, entspannte Atmosphäre. Der praktische Bettkasten ist für Boxspring-Inside-Systeme optimiert.Fachlich-kompetente Beratung erhalten MessebesucherInnen von den Handelspartnern am Stand Nr. 306. Die Herbstmesse Graz 2016, findet von Donnerstag, 29.09 bis Montag, 3.10.2016 am Messezentrum Graz, täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr, statt.