Antibiotika - Gebrauch endlich reduzieren

In vielen wirtschaftlich aufstrebenden Ländern werden auch heute immer noch Antibiotika zu häufig und unkritisch eingesetzt.

Die Folge ist ein stark ausgeprägtes Resistenzproblem. Untersuchungen zeigen, dass bei dem Keim Streptococcus Pneumoniae Resistenzen von rund 71 % gegen die Penicilline und bis zu 92 % gegen das Antibiotikum Erythromycin bestehen. Atemwegsinfektionen, bei denen sehr häufig Antibiotika zum Einsatz kommen, werden jedoch in den meisten Fällen durch Viren ausgelöst, bei denen der Einsatz von Antibiotika zumeist sinnlos ist.Ein neuer Schnelltest zur Bestimmung des CRP-Wertes ist für jeden Arzt die optimale diagnostische Hilfe, um die richtige Auswahl des geeigneten Therapeutikums vorzunehmen. Als Entscheidungskriterium für den Einsatz eines Antibiotikums wurde bei Kindern unter sechs Jahren ein CRP-Wert von 10 mg/L und bei älteren Kindern und Erwachsenen ein CRP-Wert von 20 mg/L angesetzt. Mit dem neuen REALY-Tech-Analyser ist es jetzt möglich, aus einem kleinen Tropfen Vollblut / Kapillarblut, der aus dem Finger oder aus der Ferse des Patienten entnommen wird, automatisch und in nur 5 Minuten den CRP-Wert in allen relevanten Stufen praktisch voll-automatisch festzustellen. Der Analyser bestimmt mit hoher Sicherheit den CRP-Wert ohne besonderen Zeitaufwand und bietet so dem Arzt eine optimale Hilfestellung bei der Diagnose in der Praxis. Noch während der Patient in der Praxis ist, kann der Arzt sofort gezielt entscheiden, ob der Einsatz eines Antibiotikums sinnvoll ist. Damit ist dem Arzt eine wertvolle Hilfe an die Hand gegeben worden, die unnütze Verwendung von Antibiotika zu vermeiden und so der Ausweitung vonResistenzproblemen entgegen zu wirken. Der konsequente diagnostische Einsatz der CRP-Teste ist ein wesentlicher Beitrag zum Schutz der Wirksamkeit noch zur Verfügung stehender Notfallantibiotika. Der CRP- Analyser und die CRP-Schnelltest sind ab sofort bei der Firma Pharmadoc GmbH in D-23923 Lüdersdorf erhältlich. Die Teste können in der Arztpraxis bei normaler Zimmertemperatur gelagert werden und sind mindestens 24 Monate ab Herstellungsdatum zu verwenden. Die Abrechnung der CRP-Teste erfolgt in der Arztpraxis entweder nach dem EBM oder der GOÄ.

Peter G. Holst

Pharmadoc GmbH