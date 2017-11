Anwendungsbezogen Daten eingeben und visualisieren

Die Einsatzgebiete von Panel PCs reichen von HMI Anwendungen über die Gebäudeautomation bis hin zur Automatisierung von industriellen Anlagen.

AFL3-W22C-ULT3 – 21.5“ Panel PC mit Full HD Auflösung

Was diese Anwendungen verbindet, ist die Notwendigkeit Daten von Maschinen, Gebäuden oder Anlagen zu visualisieren und Bedieneingaben anzunehmen. Der neue AFL3-W22C-ULT3 von ICP Deutschland kann beides – dank hochauflösendem Display und anwendungsbezogener Erweiterbarkeit.Die Vorteile liegen auf der Hand: Ein 21.5“ großer Multi-Touch Panel PC mit Full HD Auflösung in ansprechendem Design und IP64 geschützter Front, der eine einfache Handhabung bietet. Für die Performance des AFL3-W22C-ULT3 sorgen ein Intel® Core® i5 oder Celeron® ULT Prozessor und ausreichend Arbeitsspeicher von max. 32GB DDR4. Der Spannungseingang von 9V~30VDC bei Temperaturen von -20°C bis +50°C untermauert den semi-industriellen Charakter des Touch Panels. Die Speicherkapazität des Panel PCs kann über verschiedene Massenspeicheranschlüsse wie einen 2.5“ SATA 3Gb/s HDD Einschub, einen mSATA und einen M.2 Slot kundenspezifisch erweitert werden.Über die bewährte Schnittstellen wie USB 3.0, HDMI, COM und GbE LAN lassen sich Eingabegeräte kurzerhand anschließen. Das modulare I/O Interface „E-Window“ bietet darüber hinaus die Möglichkeit mittels zusätzlicher Erweiterungsmodule wie GbE LAN und 3G flexibel auf unterschiedliche Applikationsanforderungen einzugehen. Alternativ stehen auch eine 15“- und 19“-Variante des AFL3 zur Verfügung. Als Ready-to-Use System wird die AFL3-ULT3 Serie von ICP mit passenden Speichermodulen, Betriebssystem und Zubehör vorkonfiguriert ausgeliefert.