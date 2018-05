App der Deutschen-Lieferadresse jetzt auch für iPhone

Die Deutsche-Lieferadresse ist Schweizern, die nahe der deutschen Grenze wohnen und gerne sparen, bestens bekannt.

Der Anbieter verfügt über zahlreiche Filialen in der Nähe der deutsch-schweizerischen Grenze, an die Kunden Pakete senden lassen können. Das spart Geld. Denn der Versand aus Deutschland in die Schweiz ist nennenswert. Bestellen und Einkaufen in Deutschland lohnt sich allerdings, wenn man die Preise in der Schweiz genau betrachtet. Unter http://www.deutsche-lieferadresse.com finden Kunden eine Übersicht der Paketannahmestellen. Die Filialen liegen allesamt sehr günstig und haben eine unterschiedliche Kapazität, was die Paketgröße angeht. Auch für Firmenkunden lohnt sich das. Bei Großbestellungen und regelmäßigen Lieferungen ist ein individueller Preis mit Rabatten möglich. Dazu macht der Anbieter gerne ein individuelles Angebot.

Das Handling ist sehr einfach. Die Registrierung auf der Webseite ist kostenlos. Die Auswahl der Filiale erfolgt auf der Webseite. Auch die Kosten sind übersichtlich. Zusätzlich kann jeder Kunde sich die kostenlose App herunterladen. Diese gibt es seit einiger Zeit auch für das iPhone. Android-Nutzer kamen schon seit langem in den Genuss. Über die App wird man sofort benachrichtigt, wenn eine Lieferung eingetroffen ist. Die App gilt gleichzeitig auch als Abholschein. Lästigen Papierkrieg kann man vergessen.

Das schafft Flexibilität. Oftmals werden Pakete spontan abgeholt, wenn ein Mitarbeiter ohnehin in der Nähe ist. Auch für Privatpersonen lohnt sich das. Gerne wird der Weg zur deutschen Lieferadresse mit einem Einkauf im deutschen Supermarkt verbunden. Das kann auch ganz spontan sein – dank der App.