App zur Linderung unangenehmer Ohrgeräusche: Tinnitus-App ReSound Relief erhält Show Your App Award

München/Münster, 22. Februar 2017 - Die Tinnitus-App ReSound Relief erhält den Show Your App Award 2017. Bei unangenehmen Ohrgeräuschen verhilft die App ihren Nutzern zu Linderung und Entspannung nach individuellem Zuschnitt.

Sie kann sowohl in Verbindung mit smarten Hörgeräten als auch mit jedem Kopfhörer genutzt werden und steht im App Store sowie bei Google Play kostenlos zur Verfügung. Entwickelt wurde die ReSound Relief App von Hörgeräte-Hersteller ReSound, der die technologische Entwicklung bei smarter Hörgeräte-Vernetzung und audio-logischen Apps seit Jahren dominiert. Die 2,4 GHz-Funktechnologie, die der Hersteller 2010 erstmals in die Hörakustik einführte, etabliert sich aktuell als herstellerübergreifender Standard für die Hörgeräte-Anbindung. Überreicht wurden die Show Your App Awards 2017 vor wenigen Tagen im Rahmen einer Festveranstaltung in München. Hier erhielt die ReSound Relief App den 1. Preis in der Kategorie Health & Fitness.

Er kann pfeifen, rauschen, knacken oder brummen. - Ein Tinnitus (lat. „das Klingeln im Ohr“) ist ein Ohrgeräusch, für das es keine äußere Schallquelle gibt. Häufig tritt er in Verbindung mit einem Hörverlust auf. Wer einen Tinnitus hat, kann dadurch in seiner Lebensqualität erheblich beeinträchtigt werden.

ReSound Gebietsleiter Michael Richter nahm den Show your App Award für die ReSound Relief App entgegen (Foto: ReSound)

„Lindern lassen sich diese quälenden Ohrgeräusche, indem man sie mit konkurrierenden, angenehmen Geräuschen umspült“, so Dieter Fricke, Direktor Audiologie beim Hörgeräte-Hersteller ReSound. „Dadurch wird es unserem Gehirn ermöglicht, die festgefahrenen Muster des Tinnitus zu relativieren und Korrekturen in der Hörverarbeitung vorzunehmen. Ganz entscheidend ist dabei auch die Art der Geräusche. Weil jeder Tinnitus anders ist, muss auch seine Behandlung höchst individuell gestaltet werden. Die ausgleichenden Geräusche müssen den individuellen Vorlieben des Betroffenen entsprechen.“

Multisensorische Relief App lindert unangenehme Ohrgeräusche individuell

Hörgeräte-Hersteller ReSound hat verschiedene Lösungen für eine maßgeschneiderte Tinnitus-Linderung entwickelt. So verfügen sämtliche smarten Hörgeräte von ReSound über einen integrierten Tinnitus-Sound-Generator (TSG). Darüber hinaus kann die Re-Sound Relief App helfen. Ob Umgebungsgeräusche, Musik, oder selbst importierte Ge-räusche – mit der multisensorischen App kann der Nutzer aus einer Vielzahl an Klängen dynamische Klanglandschaften erzeugen. Neben dem Hörsinn werden auch der visuelle und der Tastsinn angesprochen. Darüber hinaus enthält die App Entspannungsübungen, die vom Tinnitus ablenken, sowie wichtige Informationen und Tipps.

Träger smarter Hörgeräte können die App über das direkte Sound-Streaming Made for iPhone® oder über das ReSound Unite™ Wireless-Zubehör nutzen. Die App, die als kostenloses Download im App Store sowie auf Google Play zur Verfügung steht, kann zudem auch einfach über Kopfhörer verwendet werden.

Award bestätigt Vorreiterrolle bei smarten Hörgeräten und audiologischen Apps

Individuelle Tinnitus-Linderung per App – das überzeugte auch die Juroren beim 7. Show your App Award. Bei der Verleihung des renommierten Awards vor einigen Tagen in München konnte ReSound Gebietsleiter Michael Richter für die ReSound Relief App den 1. Preis in der Kategorie Health & Fitness entgegennehmen. Über die Gewinner des App Awards entschieden neben einer 13-köpfige Jury aus Medien- und Industrie-Experten auch die Consumer in einem dreiwöchigen Voting-Marathon. Preise wurden in insgesamt sieben Kategorien an je einen Gewinner verliehen; die Kategorien reichten von Mobility & Travel sowie Games & Entertainment bis zu Business & Finanzen.

„Über die Ehrung mit dem diesjährigen Show your App Award freuen wir uns sehr“, so Joachim Gast, Geschäftsführer von ReSound Deutschland. „Als technologisch führender Anbieter im Bereich der Hörgeräte-Vernetzung und der audiologischen Apps liefern wir neue, smarte Lösungen, die es unseren Partnern im Hörakustik-Fachhandel ermöglichen, den Alltag hörgeschädigter Menschen immer weiter zu verbessern. Wir bieten smarte Hörprodukte „Made for all“. Das schließt auch neuartige Angebote zur Linderung von Tinnitus ein; etwa unsere ReSound Relief App, die für jedermann nutzbar ist. Mit der aktuellen Auszeichnung unterstreichen wir einmal mehr unsere Vorreiterrolle beim smarten Besserhören. Der Preis ist für uns Ansporn und Verpflichtung zugleich.“

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne auch weiteres Bildmaterial zur Verfügung. In-formationen zu den smarten Hörgeräten von ReSound sowie den Zugang zu unserem Presse-Newsroom finden Sie unter http://www.resound.com sowie unter http://www.virtualmarket.ifa-berlin.de . Weitere Infos zur ReSound Relief App sowie den Zugang zum Download finden Sie ebenfalls unter http://www.resound.com .