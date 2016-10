Arbeit ist die beste Form der Integration - Netzwerk für Berliner Unternehmen bietet Unterstützung bei der Beschäftigung von Geflüchteten

Die Integration von Geflüchteten stellt unsere Gesellschaft vor große Herausforderungen.

Vor allem auf dem Arbeitsmarkt wird dies deutlich: In vielen klein- und mittelständischen Unternehmen ist das Interesse zwar groß, aber es fehlt an Kapazitäten und Kompetenzen.

Aus diesem Grund hat das Berliner Bildungsinstitut FORUM Berufsbildung am 14. September 2016 zu einer Netzwerkveranstaltung mit dem Titel „Chancen gemeinsam nutzen“ eingeladen. Rund 160 Unternehmen und soziale Träger aus Berlin und der Region nutzten die Gelegenheit, um sich über die Möglichkeiten und Erfahrungen bei der Beschäftigung von Geflüchteten zu informieren.

Das Treffen war gleichzeitig der Auftakt für das Berliner Netzwerk „Chancen gemeinsam nutzen“, das die Entwicklung und Nutzung von Kompetenzen Geflüchteter für den deutschen Arbeitsmarkt zum Ziel hat.

Trotz hoher Temperaturen folgten viele der Einladung von FORUM Berufsbildung: Nach einer Begrüßung aller Beteiligten durch die Geschäftsführerin Beatrix Boldt umriss zunächst Staatssekretär Boris Velten die Herausforderungen beim Integrationsprozess für Politik und Gesellschaft.

In seinem Impulsvortrag informierte André Hanschke von der der Agentur für Arbeit Berlin Süd, über rechtliche Auflagen und unterstützende Angebote für Unternehmen.

Anschließend diskutierten André Hanschke, Unternehmer Jürgen Kruschinski, Vertreter von Waldorf Astoria und D. Rossmann, sowie Akteure der Flüchtlingshilfe Heiko Hutter und Phillip Bertram zusammen mit Judith Rannenberg, Referentin für Arbeitsmarktintegration, vor allem über die Rahmenbedingungen für eine gelungene Integration. Moderiert wurde die Diskussion von ZEIT-Redakteurin Sybille Klormann.

Die Diskussionsteilnehmer waren sich einig, dass die Unterbringung in Notunterkünften zu sozialen und kulturellen Spannungen führt. Zusammen mit bürokratischen Hürden und lange Wartezeiten werden der Erwerb der deutschen Sprache und die Ausübung eines Jobs auf dem deutschen Arbeitsmarkt unnötig erschwert – mit großen Auswirkungen auf die Motivation der Geflüchteten.

Einhaltbare Fristen und Termine u.a. bei öffentlichen Stellen wurden daher gefordert, um den Geflüchteten und den Unternehmen Planungssicherheit verschaffen. Auch eine realistische Einschätzung der eigenen Erwartungen und eine sinnvolle Planung des Arbeitseinsatzes sind hilfreich. So vermittelt z.B. der Integrationskurs zwar erste Sprachkenntnisse, aber nicht die notwendige Kompetenz für kommunikative Aufgaben im Arbeitsleben. Ein Job, bei dem die sprachlichen Anforderungen mit der Zeit steigen, könnte den Spracherwerb enorm erleichtern und beschleunigen.

Einig waren sich alle Podiumsteilnehmer auch darin, dass der Einsatz von Geflüchteten viele positive Impulse setzen und neue Möglichkeiten bieten kann. Dabei ist jedoch die Unterstützung durch Einrichtungen wie die Agentur für Arbeit und FORUM Berufsbildung unverzichtbar. Hier geht es nicht nur um Sprachvermittlung und Qualifizierungsangebote, sondern auch darum, viele organisatorische Aufgaben zu übernehmen und beide Seiten – Geflüchtete und Arbeitgeber – durch den schwer zu durchschauenden Bürokratie-Dschungel zu leiten. Diese Aufgabe können viele ehrenamtlich Tätige nicht leisten, weil sie oftmals nicht über die dafür notwendigen Kenntnisse verfügen.

„Die Motivation ist auf allen Seiten nach wie vor sehr hoch!“, bestätigte auch Judith Rannenberg, Referentin für Arbeitsmarktintegration von FORUM Berufsbildung, „Aber allein können es die Unternehmen nicht schaffen. Es ist ein langer Prozess, den die Beteiligten gemeinsam durchlaufen müssen.“

Das Netzwerk „Chancen gemeinsam nutzen“ will diese Lücke schließen und Unternehmen bei der Beschäftigung von Geflüchteten unterstützen. Aufgabe des Netzwerkes ist es vorrangig, Geflüchtete in passende Unternehmen zu vermitteln.

Mit kostenlosen Seminaren und Beratungen in Konfliktsituationen wird der Integrationsprozess unterstützt. In regelmäßigen Netzwerktreffen findet ein enger Informations- und Erfahrungsaustausch statt. Rund 50 Unternehmen haben sich „Chancen gemeinsam nutzen“ bereits angeschlossen.

Die Mitgliedschaft im Netzwerk ist kostenfrei und richtet sich vor allem an klein- und mittelständische Unternehmen in Berlin und der Region. Weitere Informationen zum Netzwerk erhalten interessierte Unternehmen bei Judith Rannenberg, Referentin für Arbeitsmarktintegration, unter 030 / 259 008 -0 oder sowie unter http://www.forum-berufsbildung.de/netzwerk