Architektenleistungen von der Bank

Münster / Bielefeld, 10.02.2017: Neubau, Kauf und Modernisierung einer Immobilie sind mit zahlreichen Unannehmlichkeiten verbunden.

Wer Zeit, Geld und Nerven sparen möchte, kann Beratung, Planung und Umsetzung an einen Architekten bei der PSD Bank Westfalen-Lippe eG abgeben.

Wer eine Immobilie baut, kauft oder modernisiert, muss an vieles denken, denn von der Idee bis hin zur Realisierung ist es noch ein sehr langer Weg. Nervenaufreibende Behördengänge und eine Vielzahl unterschiedlicher Ansprechpartner (Architekten, Bauträger, Handwerker, Makler, Notare) können einem die Freude leicht verderben. Die PSD Bank Westfalen-Lippe eG geht jetzt ganz neue Wege und unterstützt Bauherren nicht nur bei der Baufinanzierung, sondern auch mit sämtlichen Architektenleistungen – von der Beratung, über die Planung bis hin zur Realisierung. Der Kunde bekommt also sämtliche Leistungen aus einer Hand, vermeidet so unnötige Schnittstellen und damit letztendlich Effektivitätseinbußen. Die PSD Bank Westfalen-Lippe eG fungiert außerdem als qualifizierte Kontrollinstanz. Dadurch kann der Bauherr sich ganz auf neutrale Bewertungen und maximale Kostentransparenz verlassen. Die Architektenleistungen lassen sich auch wie "Bausteine" nach eigenem Wunsch kombinieren. Ansprechpartner bei der PSD Bank Westfalen-Lippe eG ist der hauseigene Architekt Mohamed Benomar, der zwischen 2014 und 2016 bereits die Erweiterung des PSD-Bankgebäudes am Münsteraner Stadthafen begleitet hat. Dieser steht Interessenten gerne für ein unverbindliches und kostenloses Erstgespräch zur Verfügung.

Interessanten erreichen Mohamed Benomar unter