Vom einflussreichen indischen Architekturbüro Shilpa kommt Pavitra Sriprakash zum Vortrag an die Universität Tübingen.

Die Reihe "Architektur Heute" ist rein weiblich besetzt. Denn Architektur ist längst keine reine Männerwelt mehr. Im Wintersemester 2016/2017 sprechen sechs Architektinnen aus der ganzen Welt über ihre Auffassungen und Projekte. Unter dem Titel "Reciprocity in Design" widmet sich die junge Inderin den Themen Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung. Pavitra Sriprakash ist Chief Designer und Director von Shilpa Architects Planners Designers. Gegründet wurde das Büro von Sheila Sriprakash 1979 in Chennai, zu einem Zeitpunkt, als Architektinnen in Indien noch kaum ihr eigenes Büro betrieben.



Die Vortragsreihe „Architektur Heute“ an der Universität Tübingen gibt es bereits seit 30 Jahren. Sie wird organisiert von der Kunsthistorikern Dr. Ursula Schwitalla. Internationale Referenten beleuchten Philosophien und Herangehensweisen an Architektur und stellen ihre Projekte und deren Entstehung vor. Die Sto-Stiftung fördert die Veranstaltungen.

Pavitra Sriprakash ist Chief Designer und Director von Shilpa Architects Planners Designers.

Vortrag | 8. November | Beginn ist 20 Uhr c.t. |

Kupferbau der Universität Tübingen | Hörsaal 25 | Hölderlinstr. 5 | 72074 Tübingen

Der Eintritt ist kostenfrei.

Mehr Informationen unter: www.sto-stiftung.de



