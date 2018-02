Ariane Busse neuer HR Business Partner der leogistics GmbH

Hamburg, 02.02.2018 – Seit Anfang Januar 2018 verantwortet Ariane Busse die HR-Agenda der leogistics GmbH, globaler SAP-Logistikpartner im Bereich SAP Supply Chain Management (SCM) mit Spezialisierung auf Transportation Management, Warehouse Management und Yard Management.

In Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung obliegt ihr der Aufbau der Personalabteilung mit Fokus auf Personal- und Führungskräfteentwicklung. Darüber hinaus berät sie als neuer HR Business Partner in allen personalrelevanten Fragestellungen. Ariane Busse hat Psychologie, Kunstgeschichte und General Management mit Schwerpunkt Führung studiert und verfügt über mehrjährige Erfahrung in der Personalarbeit. So war die gebürtige Leipzigerin bei der Rohde & Schwarz Cybersecurity GmbH als Personalreferentin tätig. Dort betreute sie unter anderem Mitarbeiterkreise im Bereich Software-Entwicklung und Vertrieb aus verschiedenen Tochtergesellschaften in deutschlandweiten Niederlassungen. Bei leogistics sieht sich Busse als vertrauensvolle Partnerin für alle Mitarbeiter sowie als eine treibende Kraft in der Gestaltung der Unternehmenskultur basierend auf den Unternehmenswerten Mut, Verantwortung, Qualität, Freiheit, Leidenschaft und Zusammenarbeit.

„Mit Ariane Busse konnten wir eine kompetente Personalmanagerin gewinnen, die uns hilft, die Werte von leogistics sowohl nach innen als auch nach außen zu tragen und uns beim Recruiting der besten Mitarbeiter im SAP-Umfeld stärker zu positionieren“, sagt André Käber, Geschäftsführer der leogistics GmbH.

Eine große Rolle in der Arbeit der 27-Jährigen spielt die „Gewaltfreie Kommunikation“ nach Marshall B. Rosenberg, ein Konzept für ein wertschätzendes und bedürfnisorientiertes Miteinander, das sie für die Beratung und Kommunikation mit Mitarbeitern und Führungskräften einsetzen will.