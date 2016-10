Arkadin gewinnt Silber bei den „Best in Biz Awards 2016 International“

Frankfurt am Main, 19. Oktober 2016 – Die Videokonferenzlösung des Collaboration-Spezialisten Arkadin, einem Unternehmen von NTT Communications, wurde bei den „Best in Biz Awards 2016 International“ mit Silber als Produktlinie des Jahres („Product Line of the Year“) ausgezeichnet.



„Wir freuen uns darüber, dass diese Auszeichnung Arkadins Führungsrolle im Markt bestätigt“, erläutert Markus Bleher, General Manager Central Europe bei Arkadin. „Sie beruht auf unserem Ansatz, Unternehmen als ein einziger, übergreifender Anbieter und Ansprechpartner für alle Anforderungen im Bereich Collaboration zur Verfügung zu stehen.“

Arkadins leistungsstarke Videokonferenzlösung bringt Mitarbeiter, Kunden und Partner direkt miteinander in Kontakt. Sie bietet neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit, verbunden mit einem hervorragenden Anwendererlebnis, und ist damit ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zum digitalen Arbeitsplatz.

Durch die Zusammenarbeit mit führenden Technologiepartnern ist Arkadin in der Lage, Videolösungen zu implementieren, die Raumsysteme, PCs und Mobilgeräte je nach unternehmensspezifischer Situation miteinander verbinden. Dies ermöglicht Videokonferenzen, an denen jeder – unabhängig von Technologie, Anbieter oder Standort –teilnehmen kann. Auch bereits vorhandene Investitionen in Infrastruktur können einbezogen und dadurch genutzt, bzw. erweitert werden. Hinzu kommen flexible Bereitstellungsoptionen, die sich dem Wachstum von Unternehmen anpassen.

Die „Best in Biz Awards International" honorieren die Geschäftserfolge von Unternehmen weltweit und werden einmal im Jahr in mehreren Kategorien vergeben. Die Jury besteht aus renommierten Medienvertretern und Branchenanalysten.

Eine komplette Übersicht der Gewinner in der Kategorie „Products" befindet sich hier: http://intl.bestinbizawards.com/intl-2016-winners-product/

