AsA 2016: Interesse an Gefährdungsbeurteilung weiterhin hoch

Neuer Besucherrekord und viele spannende Kontakte am Messestand zur Arbeitsschutz Aktuell (AsA) in Hamburg: Auch in diesem Jahr zieht die domeba distribution GmbH eine durchweg positive Bilanz.

Die Besucher interessierten sich vor allem für die aktuellen Themen der Elektronischen Unterweisung und der Fremdfirmeneinweisung. Darüber hinaus zeigten sie großes Interesse an professioneller Software zur Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen. „Eine Gefährdungsbeurteilung ist die Grundlage für jede vernünftige Arbeitsschutzorganisation. Dass eine optimale Durchführung und Dokumentation für die Unternehmen immer wichtiger wird, sehen wir an der weiterhin zunehmenden Anzahl an Anfragen“, erklärt domeba-Vertriebsleiter Patrick Weinreich. Sehr unterschiedlich sei jedoch die Herangehensweise: „Einige Messebesucher haben uns ihre Tabellen und Textdokumente vorgelegt. Natürlich können sie auch auf diesen Wegen eine Gefährdungs¬beurteilung erstellen.“ Bei unterschiedlichen Arbeitsplätzen, Gefährdungen und Verantwortlichen innerhalb einer Firma sei jedoch die Gefahr sehr groß, schnell den Überblick zu verlieren. Dann komme ein Entscheider an einer gut strukturierten Software, die auch noch kinderleicht durch den Prozess führt, nicht vorbei.

„Unsere iManSys Software-Welt Risiken & Gefährdungen hat auch diesmal viele unserer Interessenten überzeugt: Mithilfe von vorbereiteten Katalogen und frei definierbaren Checklisten lassen sich im Handumdrehen für jeden beliebigen Arbeitsplatz, jede Tätigkeit und jede Anlage Gefährdungs- und Risikobeurteilungen erstellen“, erläutert Patrick Weinreich weiter. Dabei hat das domeba-Team einer wichtigen Entwicklung Rechnung getragen: Ein umfassend ausgebautes Modul berücksichtigt die immer relevanter werdende Beurteilung der Psychischen Belastung. Weiterhin zeigten sich die Besucher vom Zusammenspiel der mittlerweile sieben iManSys Software-Welten beeindruckt. In der Software-Welt Unter¬¬weisen & Schulen geplante Maßnahmen lassen sich beispielsweise mit den Gefährdungen, die in der Software-Welt Risiken & Gefährdungen identifiziert wurden, unter Berücksichtigung geltender Gesetzen und Normen, die in der neuen Software-Welt Vorschriften & Pflichten verwaltet werden, verknüpfen. Damit spart der Nutzer nicht nur viel Zeit und Geld; er kommt auch seiner gesetzlichen Verpflichtung nach – zum Wohle seines Unternehmens. Das domeba-Team bereitet sich indes auf die nächste Veranstaltung vor. Die LEARNTEC – die größte Messe für digitale Bildung in Deutschland – öffnet ihre Tore vom 24. bis zum 26. Januar 2017. Die domeba distribution GmbH wird auch hier mit einem eigenen Stand vor Ort sein. Sie interessieren sich für die Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen? Dann lesen Sie unseren ausführlichen Artikel unter: http://www.domeba.de/de/imansys-software-suite/risiken-gefaehrdungen/gefaehrdungsbeurteilung-schnell-effektiv.html

21.10.2016 10:06

