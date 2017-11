AsVIVA baut Service aus: Kostenfreie Rücksendung & Chat-Option im Online Shop

Dormagen, 06. November 2017 – Zur beginnenden Wintersaison wird Fitnessgeräte-Hersteller AsVIVA noch besser für seine Kunden da sein und erweitert sein Service-Angebot: Ein schnellerer Service Kontakt per Live-Chat und eine leichte wie kostenfreie Rücksendung von Waren sollen den Weihnachtseinkauf für Fitness-Einsteiger und Profis noch weiter erleichtern.

1. Ab sofort ist die Warenrücksendung innerhalb von Deutschland für Shopkunden von AsVIVA kostenfrei.

2. Auf der Shopseite gibt es nun die Möglichkeit, direkt mit dem Kundenservice per Live-Chat zu interagieren oder direkt eine Nachricht zu hinterlassen.

„Wir möchten das Einkaufserlebnis für unsere Kunden noch angenehmer und transparenter machen“, sagt AsVIVA Geschäftsleiter Thorsten Weyers. „Bei Fragen können wir so noch schneller reagieren und dem Kunden helfen, die richtige Kaufentscheidung zu treffen.“ Zusätzliche Service-Erweiterungen wie z.B. eine interaktive Wissensdatenbank für Fitnessgeräte sind laut Weyers ebenfalls in Planung.

AsVIVA ist seit über 13 Jahren der erfolgreiche Fitnessgeräte- und E-Bike-Hersteller aus Nordrhein-Westfalen mit Sitz in Dormagen und internationalem Vertrieb sowie einer großen Auswahl an hochwertigen Produkten vom Crosstrainer bis zur Kraftstation. In den letzten Jahren hat sich das Geschäft von AsVIVA erfolgreich auch auf weitere Bereiche wie Vibrationsplatten und jetzt „Haus und Garten“ erweitert.

