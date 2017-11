Dormagen, 30. November 2017 – Am 1. Dezember startet im AsVIVA Online Shop der Adventskalender mit 24 einzelnen Top-Angeboten ( http://www.asviva.de/adventskalender/ ), die jeweils nur für 24 Stunden verfügbar sind. „Der Adventskalender ist auch im Online-Bereich ein beliebtes Feature geworden“, sagt Thorsten Weyers, Geschäftsleiter bei AsVIVA. „Zusätzlich zu den einzelnen Überraschungen haben wir auch für den Nikolaustag etwas für unsere Kunden in petto.“ Auch der Start der neuen Fitnessgeräte Marke CARDIO BULL wird in der ersten Dezemberwoche für eine weitere Belebung des Weihnachtsgeschäfts sorgen.Nach dem erfolgreichen Black Friday Wochenende startete in diesem Jahr auch erstmals die CYBER FITNESS WOCHE im AsVIVA Online-Shop. „Für uns war das eine Premiere, eine so lang anhaltende Top-Aktion mit so vielen Spitzenangeboten gleichzeitig durchzuführen“, sagt Thorsten Weyers. Doch der Aufwand hat sich laut Weyers gelohnt: „Die Resonanz war wirklich großartig und wir werden im nächsten Jahr sicher wieder eine CYBER FITNESS WOCHE starten.“

AsVIVA ist seit über 13 Jahren der erfolgreiche Fitnessgeräte- und E-Bike-Hersteller aus Nordrhein-Westfalen mit Sitz in Dormagen und internationalem Vertrieb sowie einer großen Auswahl an hochwertigen Produkten vom Crosstrainer bis zur Kraftstation. In den letzten Jahren hat sich das Geschäft von AsVIVA erfolgreich auch auf weitere Bereiche wie Vibrationsplatten und jetzt „Haus und Garten“ erweitert.

