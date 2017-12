Astrid Helmers als Zeitzeugin - Stolze Aufnahme in die Konrad- Adenauer-Stiftung

Die Konrad-Adenauer- Stiftung erweitert ihre Bibliothek um zwei neue Meisterwerke der Buchautorin Astrid M. Helmers und belegt damit den hohen geschichtlichen und kulturellen Wert ihrer Werke.

Astrid M. Helmers erblickte als Siebenbürger-Deutsche das Licht der Welt. In einer dunklen Zeit, zu

der sich die rumänischen Soldaten auf dem Weg von der Front, zurück in ihre Heimat befanden.

Tragischerweise führte dieser Weg genau durch Siebenbürgen. Hautnah erlebte sie die furchtbaren

Gräueltaten von Verschleppung, Vergewaltigung und Plünderung mit, die zu diesem Zeitpunkt

herrschten. Wahrlich Erlebnisse, die für immer fest im Gedächtnis verankert bleiben. Das Einzige was

in dieser Zeit blieb, war Hoffnung. Die Hoffnung darauf, irgendwann nach Deutschland auszuwandern

und ein normales Leben zu führen. Nach dem schmerzlichen Verlust ihres Vaters, gelangte es Frau

Helmers und ihrer Familie nach Deutschland zu fliehen und sich eine neue Existenz aufzubauen.

Für Astrid Helmers begann ein neues Leben, doch die Erinnerungen an Siebenbürgen waren steht’s

präsent. Mit ihren zwei Romanen: „Der Kommunismus im Teufelsfrack“ und „Narben der

Vergangenheit“, wollte sie ein Zeichen für den Frieden setzen und diese Zeit für die Nachwelt

festhalten. Ihre Bücher handeln von faszinierenden Erlebnissen, von Trauer und Verzweiflung, bis hin

zu kleinen glücklichen Momenten, die sie ihrer tapferen Mutter zu verdanken hat.

Beide Romane sind informativ und enthalten viel Geschichte aus vergangenen Tagen, die liebevoll in

facettenreiche Ereignisse verwoben ist. Durch die Aufnahme in die Konrad-Adenauer- Stiftung erfüllt

sich ein lang ersehnter Wunsch der Autorin und gibt ihren Büchern zeitlose Anerkennung.