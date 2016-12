Atlantik Elektronik präsentiert das Wi-Fi IoT Modul WSDQ-103GNI von SparkLAN

Intelligente Connectivity Plattform für das IoT Planegg, 30. November 2016

Atlantik Elektronik, Anbieter innovativer Wi-Fi Lösungen, präsentiert das neue Wi-Fi IoT Modul WSDQ-103GNI von SparkLAN.

Das Ultra-Low Power und kostensparende 802.11 b/g/n Wi-Fi IoT Modul basiert auf dem QCA4010 Single Band System on Chip Design von Qualcomm und bietet eine Wi-Fi Verbindung, integrierte Intelligenz, Sicherheit sowie erweiterte Dienste für Geräte und Systeme des Internets of Everything.

Das Wi-Fi IoT Modul WSDQ-103GNI eignet sich vor allem für Embedded Wireless IoT Produkte und ist somit eine integrierte, funktionsreiche sowie intelligente Wi-Fi Lösung. Das WSDQ-103GNI unterstützt die Alljoyn Konnektivität und Services, womit sich die Geräte, die für den erweiterten Temperaturbereich ausgelegt sind, direkt mit einem anderen Smart Home Netzwerk verbinden und kommunizieren können.

Sparklan´s intelligente Connectivity Plattform für das Internet of Things wurde entwickelt, um die Time-to-Market zu beschleunigen und um die Nachfrage nach Computing, Speicher und erweiterten Funktionen zu sättigen. Dabei ist es wichtig, die Kosten und den Stromverbrauch beim Einsatz von IoT und M2M Geräten zu reduzieren.

Das WSDQ-103-GNI ist eine kostengünstige industrielle (-40°C bis zu +85°C) Version ideal für Hersteller, die Geräte für raue Umgebungen (mit erhöhter Rechenleistung und Speicher sowie erweiterten Funktionen) entwickeln, und das alles bei minimaler Größe, Kosten und Stromverbrauch.

Aufgrund der Erfahrungen in Wireless Technologien ist Atlantik Elektronik der optimale Ansprechpartner für IoT Module. Detaillierte Unterlagen zu Hardware und Software, Application Notes sowie Support sind bei Atlantik Elektronik erhältlich.

