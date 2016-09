Atlantik Elektronik präsentiert das erste Combo Modul MC60 von Quectel

Weltweit kleinstes LCC Quadband Modul, das GSM, GPRS und GNSS integriert Planegg, 19. September 2016

Atlantik Elektronik, Anbieter von zukunftsweisenden Komplettlösungen, präsentiert das neue Quadband Modul MC60 von Quectel. Es ist das weltweit kleinste Combo Modul, das GSM, GPRS und GNSS vereint.

Das innovative Quadband Modul ist mit seinen Abmaßen von nur 18,7mm × 16mm × 2,1mm in einem kompakten 68 Pin LCC-Gehäuse das weltweit kleinste Modul am Markt. Das MC60 basiert auf einer Kombination aus den Mediatek Chipsets MT6261 und MT3333 und unterstützt die GSM und GPRS Frequenzbänder 850/900/1800/1900 MHz sowie GNSS in den L1 1575,42 MHz und 1601,71 MHz Frequenzbändern.

Da der MT6261 GPRS multi-slot Class 12 mit den GPRS Coding Schemes CS-1, CS-2, CS-3 und CS-4 unterstützt, wird eine Datenrate von 85,6 kbps im Down- und Uplink erreicht, während der niedrige Energieverbrauch im 2G-Netzwerk erhalten bleibt. Zusätzlich unterstützt der MT6261 Bluetooth classic bis zur Version 3.0. Das heute häufig eingesetzte Serial Port Profile (SPP) ist ebenfalls verfügbar sowie das Hands Free Profile AG (HFP-AG).

Erstes Combo Modul MC60 von Quectel

[Großes Bild anzeigen]

Das MC60 von Quectel eignet sich aufgrund der Implementierung von GNSS insbesondere für Fahrzeug-, Personen- und Haustier-Ortungssysteme, Sicherheitssysteme, Wireless POS, Industrial PDA, Remote Maintenance sowie Remote Control. Dank des MT3333 unterstützt das MC60 GPS und GLONASS und nutzt bis zu 33 Tracking-, 99 Akquisition- und 210 PRN-Kanäle. Mit einer Akquisitions-Empfindlichkeit von -148 dBm und einer Tracking-Empfindlichkeit von -165 dBm sowie einer Zeit bis zur ersten Positions-Erkennung (time to first fix) von unter 15 Sekunden aus dem Kaltstart mit EASY™ und unter 1 Sekunde aus dem Heißstart ist das MC60 für die meisten Positionierungsapplikationen hervorragend geeignet.

Aufgrund des industriellen Temperaturbereichs von -40° C bis + 85° wird das weltweit kleinste LCC Quadband Modul MC60 den Anforderungen von Industrieapplikation gerecht. Durch die Dual-Chip Architektur lässt sich das Modul stromverbrauchsoptimiert betreiben da nicht genutzte Funktionen bei Bedarf wirklich abgeschaltet werden können. Dieses kann das Gesamtverbrauchsverhalten entscheidend positiv beeinflussen.

Drei UART Interfaces für die GSM-Funktionen sowie eine UART-Schnittstelle für GNSS, zwei analoge Ausgänge und ein analoger Input-Audiokanal, eine SD-, eine GPIO-, eine PCM- und eine RTC-Schnittstelle sowie die Internet Protokolle TCP/UDP, FTP und HTTP runden die Hardwarefunktionalität des MC60 ab.

Darüber hinaus wurden ebenso Funktionen wie eCall, DTMF, QuecLocator, QuecFOTA sowie Dual-SIM beim MC60 implementiert.

Das GSM/GPRS/GNSS Combo Modul MC60 und Eval Kits sind bei Atlantik Elektronik verfügbar.