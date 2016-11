Atlantik Elektronik präsentiert ein Ultra-Low-Power-Modul für das Internet of Things

Mit dem SX-ULPGN von Silex die Zukunft von Wi-Fi entwickeln Planegg, 23. November 2016

Atlantik Elektronik, Anbieter innovativer Wi-Fi Lösungen, präsentiert mit dem SX-ULPGN von Silex ein Ultra-Low-Power Modul für das Internet of Things (IoT). Dank hostless Modus ist keine externe MCU erforderlich und somit ist das SX-ULPGN Modul eine kostengünstige Wi-Fi Lösung für IoT Produkte.Über die UART AT-Befehl-Option können Kunden schnell und einfach einen Seriell-nach-Wi-Fi-Konverter für bestehende MCU-basierte Designs hinzufügen, ohne eine Host Treiber zu übertragen.

Das neue Modul von Silex eignet sich ideal für Embedded Wireless Produkte wie beispielsweise Smart Home und Smart City Geräte sowie für Haushaltsgeräte, Sensoren, Wearables, Fernerkundungs-, Fernbedienungs- und Sicherheits-Produkte sowie medizinische Geräte.

Das SX-ULPGN Modul ist eine exzellente Möglichkeit, kostengünstig Wi-Fi Produkte zu entwickeln und designen.

Ultra-Low-Power-Modul SX-ULPGN von Silex für das Internet of Things

[Großes Bild anzeigen]

Basierend auf Qualcomm´s QCA4010 Technologie verfügt das SX-ULPGN über eine integrierte Embedded CPU, Netzwerk Stack, Support für mehrfache Ökosystem Anbindungen sowie Applikations-Sicherheit. Darüber hinaus ist das Wi-Fi Modul mit einer PCB Antenne und Flash Speicher ausgestattet, damit die Kunden von Atlantik Elektronik IoT Produkte designen können.

Das SX-ULPGN enthält folgende Features.

- Hostless ioT Entwicklungsplattform (AllJoyn® & ThreadX®) mit 800 kB on-Chip Speicher

- UART AT Kommando Set für optional externen MCU HostFCC/IC & CE zertifiziert

- Station, AP, Concurrent und P2P (Wi-Fi Direct) Modi

- Open System WPA_PSK (WPA2-PSK Authentifizierung

- WPS, IPv4, IPv6, DNS, SNTP, HTTP and SSL/TLS Protokolle

- None, TKIP und AES Encryption

- UART, High-Speed UART, SPI, I2C, I2S, PWM, ADC, JTAG und GPIO Schnittstellen

“Das SX-ULPGN ist die neueste Ergänzung unseres umfangreichen IoT Wi-Fi Produkt Portfolios”, sagt Ottmar Flach, Geschäftsführer der Atlantik Elektronik GmbH. „Während das bereits bestehende SX-ULPAN IoT Wi-Fi-Modul aufgrund der Dual-Band Unterstützung (2,4 GHz & 5 GHz und des industriellen Temperaturbereiches eine hohe Zuverlässigkeit bietet, ermöglicht das neue SX-ULPGN günstige Anbindung an den IoT Markt“, ergänzt Ottmar Flach.

Um den Produktentwicklungsprozess zu beschleunigen, bietet Atlantik Elektronik seinen Kunden Hardware und Software Engineering Service, und damit auch die kundenspezifische Anwendungsentwicklung.

Das SX-ULPGN-EVK ab sofort bei Atlantik Elektronik erhältlich.

Zeichen: 2.830 (mit Leerzeichen)