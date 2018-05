Im Zuge der in den kommenden Jahren zu erwartenden positiven Nachfrageentwicklung nach Seltenerdmetallen wie Neodym und Terbium könnte sich für chancenorientierte Anleger nun ein Investment in den Sachwert Seltene Erden mehr denn je rentieren.

Der etablierte Finanzdienstleister und Sachwertspezialist Multi-Invest aus Eschborn nahe Frankfurt klärt auf.

Chancenorientierte Anleger sollten jetzt die Gunst der Stunde nutzen und Ihr Sparportfolio mit dem krisensicheren Sachwert Seltene Erden wie zum Beispiel Neodym und Terbium ausstatten. Die in den kommenden Jahren zu erwartende positive Nachfrageentwicklung von Seltenerdmetallen gibt Ausblick auf sich lohnende Renditen. Anleger können hiervon zukünftig profitieren, indem sie sich jetzt für ein Sachwertinvestment in Zusammenarbeit mit der Multi-Invest Sachwerte GmbH mit Sitz in Eschborn nahe Frankfurt am Main entscheiden.

Nachfrage nach Neodym und Terbium soll um fünf bis zehn Prozent pro Jahr ansteigen

Studien prognostizieren, dass der Bedarf an Seltenen Erden und hier speziell der an Neodym und Terbium innerhalb der nächsten Jahre in Europa um fünf bis zehn Prozent anwachsen soll. Diese Seltenerdmetalle werden zur Herstellung von Seltenerd-Magneten herangezogen, die wiederum im Bereich erneuerbare Energien und E-Mobilität Anwendung finden. Da diese Branchen bereits in den letzten Jahren wuchsen und auch in Zukunft stark anwachsen werden, ist mit einer steigenden Nachfrage nach diesen Seltenen Erden zu rechnen.

Vor dem Hintergrund, dass die natürlichen Ressourcen der weltweit nur in begrenzter Menge vorhandenen Seltenen Erden nach und nach schwinden, ist man mit Blick in die Zukunft derzeit verstärkt darauf bedacht, effektive Recyclingtechnologien zu entwickeln. Ziel ist es, der Verknappung dieses schwindenden Rohstoffs beizukommen. Forschende wie zum Beispiel die des Forschungsprojekts „Seltenerd-Magnet-Recycling“ der niedersächsischen TU Clausthal, die sich dieser schwierigen Aufgabe stellen, sehen sich derzeit jedoch mit Problemen und Hindernissen konfrontiert. Ein Punkt ist der, dass der Prozess der Wiedergewinnung Seltener Erden sehr komplex ist und dass die Seltenerdmetalle letztendlich nur teilweise aus Abfällen wiedergewonnen werden können. Ziel ist zwar eine Recyclingquote von 100 Prozent, doch ist man sich unter Experten jetzt schon darüber einig, dass diese wohl nicht erreicht werden kann. Sehr viel realistischer ist demnach eine Quote in Höhe von 70 bis 80 Prozent. Das wiederum bedeutet, dass der steigenden Nachfrage nach Seltenen Erden durch Recycling auch in Zukunft nicht in Gänze beigekommen werden kann.

Der steigende Bedarf an den rar werdenden technologischen Metallen, der für die kommenden Jahre erwartet wird, eröffnet Anlegern interessante Investitionsperspektiven. Ein langfristiges Investment könnte sich demnach in Form von gewinnoptimierten Renditen mehr als lohnen. Die Multi-Invest Sachwerte GmbH nahe Frankfurt bietet in Zusammenarbeit mit einem der europaweit größten Händler von Seltenerdmetallen, der ebenfalls in Frankfurt am Main sitzenden TRADIUM GmbH, attraktive Investitionsmöglichkeiten. Anleger können ihr Geld entweder mittels Sparanlage ab 50 Euro im Monat anlegen oder über einen Einmalbetrag ab 2000 Euro. Die Seltene Erden, die voll versichert in einem Zollfreilager aufbewahrt werden und von hier aus zwischen einschlägigen Fachfirmen gehandelt werden, sind umsatzsteuerfrei und abgeltungssteuerfrei.

