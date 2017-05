Auch als Diabetiker Gesundheit besser kontrollieren

Gerade für Diabetiker ist es besonders wichtig, die Gesundheit besser zu kontrollieren, um dadurch die gefürchteten Spätschäden, bzw.

Folgeerkrankungen zu vermeiden.

Die Messung der Blutzuckerwerte alleine ist dabei oft nicht ausreichend - denn für alle Diabetiker ist das sogenannte Metabolische Syndrom, dieser Begriff beschreibt das Zusammentreffen mehrerer Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes, von vorrangiger Bedeutung.

Zu diesen Risikofaktoren zählen Übergewicht, Bluthochdruck, schlechte Blutfettwerte und ein hoher Blutzucker. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird das metabolische Syndrom auch "Wohlstandssyndrom" genannt.

Gesund bleiben ist jetzt viel einfacher geworden - denn mit dem neuen SD LipidoCare Plus Messsystem können jetzt neben der GDH - FAD - basierten Zuckermessung erstmals auch 4 Cholesterin Werte, das Cholesterin Total sowie das „gute“ HDL, das“schlechte LDL sowie die Trygliceride, in nur einem Schritt gemessen werden.

Mit dem neuen Messgerät für insgesamt 5 Parameter kann jetzt jeder Diabetiker viel mehr für die eigene Gesundheitskontrolle tun - und jede Messung ist so einfach wie die oft bereits bekannte Bestimmung des Blutzuckers - denn aus nur einem Tropfen Blut kann jeder Diabetiker zu Hause in nur 3 Minuten seine Blutfettwerte schnell und genau bestimmen. Das Messgeräte verfügt über ein großes Display und ist einfach in der Bedienung.

Weitere Einzelheiten und Infomaterial zu diesem SD LipidoCare Plus - System können Sie direkt bei der Firma IMACO anfordern.

Auch die Hotline der IMACO erreichen Sie Montags - Freitags unter der

Rufnummer 03671- 517488.

IMACO GMBH