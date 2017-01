Audio Player 1X-AMP neue 2017er Version

Mit dem neuen Audio Player 1X-AMP 2017 Musik am PC hören

Musikwiedergabe am PC mit mehr Spass! Verwalten Sie mit dem neuen Audio Player 1X-AMP 2017 übersichtlich und perfekt all Ihre Musikdateien auf Ihrem Computer. Erstellen Sie sich im Handumdrehen Ihre eigenen Playlisten für alle Gelegenheiten, wie beispielsweise Partys oder für gemütliche Chillouts am Abend. Stellen Sie sich eine witzige Bedienoberfläche für mehr Abwechslung und Fun beim Abspielen ein. Wie wäre es mit mal mit einer Optik im Röhrenverstärker-Style oder einem Design von alten Musikboxen a la Wurlitzer oder einem verspielten Delphindesign. Auch für die Gastronomie gibt es ein praktisches Skin mit größeren Buttons zur bequemeren Bedienung.

Welche Funktionen bietet der Audio Player 1X-AMP?

Der neue Audio Player 1X-AMP 2017 ist ein komfortabler Audioplayer, der Ihnen ermöglicht Ihre gesamten Audiodateien auf der Festplatte wie z.B. einzelne MP3, WAV und WMA Dateien oder komplette CD-Alben perfekt zu verwalten und einzulesen.

Aus Ihren Musiktracks können Sie sich kinderleicht mit der Maus individuelle Playlisten für jeden Anlass oder jede Stimmung erzeugen. Erstellen und verwalten Sie Ihre eigenen Playlisten ganz einfach per Drag and Drop.

Beim Abspielen der Musiktitel können Sie die Musik mit verschiedenen Soundeffekten wiedergeben, wie Sie das auch von Equalizern echter Stereoanlagen gewöhnt sind.

Perfektes Management der gesamten Musikbibliothek mit dem Audio Player 1X-AMP

Lesen Sie mit dem Audioplayer 1X-AMP auf Wunsch ganze Ordner mit Unterordnern Ihrer Audiotracks ein und erstellen Sie ein sich ein übersichtliches Verzeichnis aller Ihrer Audiodateien auf Ihrem Rechner. In den Musik Player integriert ist eine praktische Funktion, um gezielt nach bestimmten Audio-Titeln, Interpreten und Alben zu suchen.

Der Audio Player liest selbstverständlich alle Zusatzinfos der jeweiligen CD wie Titel oder Interpret automatisch aus einer Internetdatenbank ein und benennt alle erzeugten Musikstücke entsprechend um. Obendrein kann man aus dem Programm heraus nach den Lyrics (Liedtexten) aller Lieblingskünstler suchen und Sie bequem in einer Textdatei per Knopfdruck abspeichern. Der Musik Player kann so selbstverständlich so installiert werden, dass es sich bei jedem PC-Start sofort mit hochfährt und ist dann immer sofort einsatzbereit, wenn sie Musik hören oder neue CDs einlesen wollen.

Witzige Bedienoberflächen und vielen Soundeffekte im Audio Player

Der Audio Player verfügt über mehrere Skins wie einer Hifi-Anlage, einem Röhrenverstärker, einer Jukebox, einem Gastroplayer mit extra großen Bedienelementen oder einem Delfin. Der Audio Player hat einen Equalizer mit diversen Soundeffekten wie Echo, Hall, Tempo, Tonhöhe und Tonart verstellen, 3D Sound, sowie einer Bass- und Höhenregelung.

Machen Sie doch mal bei Ihrem nächsten Event einen auf DJ und überraschen Sie Ihre Partygäste oder Restaurantbesucher, indem Sie ein bisschen an den Reglern des Musik Players drehen. So haben S ie Ihre Lieblingsstücke unter Garantie beim Abspielen vom Computer noch nicht gehört.



Perfekte Übersicht mit dem Audio Player 1X-AMP

Mit dem neuen Audio Player 1X-AMP 2017 den perfekten Überblick über die gesamte Musikbibliothek schaffen und komfortabler abspielen

Nach der Installation des Tools können Sie zunächst automatisch nach allen Musikdateien auf dem gesamten PC oder gezielt in ausgewählten Ordnern oder Unterordnern suchen. Alle gefundenen Titel werden Ihnen übersichtlich auf der linken Seite Ihres Desktops aufgezeigt.

Erstellen Sie nun einfach Ihre eigenen Playlisten, indem Sie die gewünschten Tracks nun ganz einfach mit der Maus ins rechte Programmfenster ziehen und per Klick auf den Button Playliste abspeichern können Sie die Playliste unter einem unverwechselbaren Namen abspeichern. So können Sie sich beispielsweise Playlisten mit aussagekräftigen Titeln wie Chillout, Party oder Musik zum Träumen erstellen. Ebenso einfach können Sie in der gesamten Musik-Bibliothek nach einzelnen Tracks oder Lieblingskünstlern suchen.

Mit 1X-Amp 2017 in die nächste Party starten

Der Musik Player ist der ideale Begleiter für perfekte Partys, aber auch sehr gut für den Einsatz in der Gastronomie geeignet. Gestalten Sie perfekte Diskoabende, erstellen Sie Ihre eigenen Playlisten für den gesamten Abend und drehen Sie kräftig an den Reglern. Bereiten Sie im Handumdrehen verschiedene Playlisten für jede Stimmung wie Anheizer für den Partybeginn oder Chillout für den gemütlichen Ausklang des Abends vor.

Verleihen Sie den Tracks einen persönlichen Touch und drehen Sie an den vielen Reglern im Audio Player.

1X-AMP bietet einen umfangreichen Equalizer mit folgenden Effekten: EQ / Equalizer, Treble Enhancer / Höhen, True Bass, 3D Sound, Pitch Shift / Tonart, Delay / Echo, Reverb / Hall, Pitch Scale / Tonhöhe, Tempo.



Mehr Spaß beim Musikhören am PC mit dem neuen Audio Player 1X-AMP 2017

Nie wieder Langeweile beim Musikhören am Computer. Und wenn sie mal gar nicht wissen, was Sie hören möchten, dann bleibt Ihnen immer noch die Funktion der zufälligen Abspielreihenfolge aus der gesamten Musikbibliothek oder bestimmten Ordnern. Für alle Musikfans ist unser neuer Audio Player 1X-AMP 2017 das geeignete Tool zum Musikhören am PC.



http://www.mediakg.de/products/m_ge_1x-amp.html