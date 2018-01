AudioPoint 3.0: BARIX präsentiert dritte Generation ihrer Audio Signage-Lösung auf der ISE 2018

AudioPoint 3.0 ist die neue Lösung von BARIX um live-Audio mit minimalster Verzögerung auf Mobiltelefone zu streamen.

AudioPoint 3.0 erweitert das Streaming auf bis zu 250 User mittels Unicast-Stream, ist kompatibel mit zahlreichen WiFi-Routern und minimiert signifikant die Latenzzeiten, um eine noch genauere Lippensynchronisation zu erreichen. Dadurch werden Kosten und Arbeitsaufwand reduziert sowie gleichzeitig neue Anwendungsbereiche für eine live-Streaming Lösung geschaffen.

ZÜRICH, SCHWEIZ, 30. Januar 2018 - Auf der diesjährigen ISE Konferenz in Amsterdam (6.-9.2.2018) wird die Audio over IP-Pionierin BARIX AG die dritte Generation ihrer praxisbewährten AudioSignage-Lösung vorstellen. Die Anwendung verbindet Digital Signage und TV-Inhalte mit dem aktuellen BYOD-Trend. AudioPoint 3.0 unterstützt Kunden wie Hotels, Universitäten, Fitnesscenter und andere bei der Bereitstellung von Audioformaten über eine lokale Wi-Fi-Verbindung an mobile Endgeräte. Das Wahrnehmungserlebnis des Zuhörers wird dadurch intensiviert und die Umgebung wird nicht durch ungewünschte Audiosignale gestört. Personen mit Hörbehinderung können das Signal genau auf ihre Bedürfnisse anpassen.

AudioPoint 3.0 erhöht den Mehrwert für Systemintegratoren und Endanwender mit einer integrierten Komplettlösung, die den Einsatz eines externen Channel-Servers überflüssig macht. Die Lösung basiert auf der innovativen von BARIX entwickelten Hardwareplattform, die den Channel-Server in den BARIX Audio Signage Encoder integriert. Auf diese Weise reduzieren sich sowohl die Kosten als auch die Integrationszeit. Der Encoder unterstützt dabei das Single- und das Multi-Channel-Audio-Streaming für bis zu 250 Benutzer gleichzeitig.

Die verbesserte Netzwerk-Intelligenz sorgt zudem dafür, dass AudioPoint 3.0 mit den meisten professionellen handelsüblichen Routern kompatibel ist und ein umgehendes WiFi-Streaming möglich ist. Im Vergleich zu früheren Generationen, die noch einen bestimmten Routertyp erforderten, ermöglicht AudioPoint 3.0 eine schnellere und einfachere Integration der Lösung beim Kunden, da langwierige Hardware- und Konfigurationstests wegfallen.

AudioPoint 3.0 reduziert die Latenzzeit auf ein Minimum und verbessert damit deutlich die Lippensynchronität. Damit unterstützt AudioPoint 3.0 auch Präsentationen für Hörgeschädigte, Live-Übersetzungen sowie Präsentationen in Unternehmen, Gottesdiensten und Bildungseinrichtungen. AudioPoint 3.0 avanciert mit diesen Vorteilen zu einem idealen Audio-Delivery-System bei Live-Anlässen, wo die womöglich weit verteilten Zuschauer den jeweiligen Event komfortabel und ohne akustische Einschränkungen verfolgen können. Gleichzeitig bleibt die Lösung für traditionelle AudioPoint-Anwendungen in Hotellobbys, Sportbars und Museen attraktiv.

"BARIX setzte sich bereits bei der AudioPoint-Einführung vor fünf Jahren an die Spitze des BYOD-Trends", sagt Reto Brader, Vize-Präsident für Vertrieb und Marketing bei BARIX. "Die günstigen Anschaffungskosten von BARIX AudioPoint 3.0, kombiniert mit dem Vorteil, dass Benutzer ihre eigenen Empfangsgeräte mitbringen, hat neue Märkte für diese Lösung geschaffen. Auch kleinere Einrichtungen können den Endanwendern gezielt persönliche Audiostreams zur Verfügung stellen. Niedrigere Verzögerungen bei der Übertragung machen die Lösung zudem spannend für viele neue Anwendungsfelder.

Neben der Integration von verschiedenen Komponenten in eine einzige Plattform bleibt die AudioPoint-Architektur unverändert. Das Audiosignal, das einem Videostream zugeordnet ist, wird von einem Mixer und / oder Mikrofon an einen analogen Audioeingang des BARIX Audio Signage Encoders geschickt. Von dort aus erfolgt die Weiterleitung an ein WiFi-Gerät, mit dem sich Benutzer von ihren Mobilgeräten aus verbinden können. Die BARIX Audio Signage App, die im App-Store oder via Google-Play kostenlos heruntergeladen werden kann, ermöglicht die Auswahl und den Empfang des Live-Streams auf dem Endgerät des Kunden. Beispielsweise kann er dort auswählen, in welcher Sprache er ein Programm anhören will.

Brader fügt hinzu, dass der neueste BARIX Audio Signage Encoder als Kernkomponente von AudioPoint 3.0 die bisher schnellste Signalverarbeitung des Unternehmens anbieten würde. Dies gewährleiste stabile und zuverlässige Streams, während das Gerät gewohnt einfach und schnell zu installieren sei. In jedem Fall verspreche man sich von der Lösung neue Anwendungsfelder im Event- und Live-Audio-Bereich, freut sich Brader.