Auf Expansionskurs: HIRSCHTEC eröffnet neuen Standort in Wien

- Full-Service Intranet Agentur setzt Wachstum in der DACH-Region fort

HIRSCHTEC eröffnet neuen Standort in Wien

- Weiterer Standort in München, Umzug des Berliner Büros, Ausbau der Zentrale im Hamburger MohlenhofHamburg/Wien, 4. Mai 2018 – Am 3. Mai 2018 eröffnete die Hamburger Full-Service Intranet Agentur HIRSCHTEC ihren ersten Standort in Österreich. Mit dem Büro im Vienna Office Center im Herzen Wiens, legt HIRSCHTEC nicht nur den Grundstein für ein starkes Wachstum im österreichischen Markt. Die Intranet-Agentur setzt auch ihren Expansionskurs in der DACH-Region fort.„Die interne Digitalisierung rückt auch bei österreichischen Unternehmen verstärkt in den Fokus. Genau auf dieses Thema spezialisierte, reine Intranet-Agenturen sind am Markt aber bisher Mangelware. Mehr Präsenz in Österreich zu zeigen und Organisationen auf ihrem Weg zu einer modernen internen Kommunikation zu begleiten, war für uns der naheliegendste nächste Schritt“, so Lutz Hirsch, geschäftsführender Gesellschafter von HIRSCHTEC, dessen Agentur bereits zwei namhafte Großkunden aus Österreich betreut.Als eine der führenden und dynamischsten Intranet-Agenturen verfolgt HIRSCHTEC ein klares Ziel: In der gesamten DACH-Region ein nachhaltiges Bewusstsein für die zentrale Bedeutung der internen Digitalisierung zu schaffen. Dabei setzen die Intranet-Experten vor allem auf lokale Nähe zu ihren Kunden. Seit Kurzem ist HIRSCHTEC daher auch mit einem Büro im Mindspace am Viktualienmarkt in München vertreten. Geschäftsstellenleiter der neuen Repräsentanz in Süddeutschland ist seit dem 3. April 2018 Eric Schlufter. Er ist ausgewiesener Experte im Bereich Intranet und Digitaler Arbeitsplatz und war vor seinem Wechsel zu HIRSCHTEC als Senior Consultant Digital Workplace bei der netmedianer GmbH tätig.Bereits im April 2018 waren die Berliner MitarbeiterInnen der Full-Service Intranet Agentur in ein 474 Quadratmeter großes Büro in Berlin-Mitte umgezogen. Momentan arbeiten 18 der aktuell 78 HIRSCHTEC-MitarbeiterInnen am neuen Berliner Standort.

Darüber hinaus erfolgt derzeit der Ausbau der Agenturzentrale im Hamburger Mohlenhof. Ab voraussichtlich Herbst 2018 bezieht HIRSCHTEC die gesamte dritte Etage des großen Kontorhauses in der Burchardstraße. Dann werden die HIRSCHTEC-MitarbeiterInnen auf insgesamt 1040 Quadratmetern an Intranets der neuen Generation arbeiten und für Kunden und interessierte Unternehmen eine innovative Laborumgebung für die Erprobung des „Modern Workplace“ anbieten.