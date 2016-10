Auf Wachstumskurs: Mein Gartenversand und Kübler Holz starten Partnerschaft, die beide Unternehmensstärken zusammenführt

(Hamburg, 27. Oktober 2016) Der Hamburger Onlineshop Mein Gartenversand und das traditionsreiche Allgäuer Familienunternehmen Kübler Holz aus Amtzell geben zur kommenden Gartensaison 2017 den Start einer strategischen Kooperation bekannt.

Ziel der Allianz ist es, den deutschlandweit stetig wachsenden Bedarf an hochwertigen, langlebigen und dekorativen Holzprodukten für Haus und Garten zu befriedigen. Im Fokus der Partnerschaft stehen vor allem zeitlos-moderne Gartenmöbel, die europäisches Robinienholz und Edelstahl kombinieren, sowie funktional vielseitige, aus Sibirischer Lärche gefertigte Pflanzkästen für Terrasse und Balkon.

Seit fast 200 Jahren ist der Name Kübler mit der Verarbeitung des Werkstoffes Holz verbunden. Entstanden aus einem 1721 gegründeten Sägewerk, hat sich das Kübler’sche Familienunternehmen im In- und Ausland mittlerweile zu einem erfolgreichen Marktteilnehmer entwickelt, der an verschiedenen Standorten in Deutschland und Österreich aus europäischen Holzarten qualitativ anspruchsvolle und optisch attraktive Produkte zur nachhaltigen Gestaltung von Außenanlagen fertigt.

„Neben der beeindruckenden Produktvielfalt gab insbesondere das gewachsene Know-how im Bereich ‚Holz im Garten’ für uns den Ausschlag, eine Partnerschaft mit Kübler Holz anzustreben“, erläutert Philip Kullmann, Gründer und Geschäftsführer von meingartenversand.de. „Man spürt den Gartensesseln, -stühlen, -tischen, -liegen sowie Truhen, Pflanzkästen, Blumentrögen und selbst auch Terrassen-Belägen förmlich an, dass hier mit großer Freude fundiertes Wissen in einzigartige Produkte überführt wurde. Dass Kübler Holz zudem bei der Herstellung von Gartenmöbeln auf europäisches Robinienholz setzt, war für Mein Gartenversand das Tüpfelchen auf dem i.“

Die Verarbeitung von abgelagertem und getrocknetem Robinienholz garantiert eine exklusive Produktqualität. Zum einen weist europäisches Robinienholz eine sehr große Zähigkeit und hohe Elastizität auf und arbeitet nur geringfügig. Zum anderen ist Robinie durch die Zuordnung in die Resistenzklasse 1 das härteste und dauerhafteste Hartholz Europas. Diese Eigenschaften machen aus Robinienholz eine vortreffliche Alternative zu Tropenholz wie zum Beispiel Teak oder Eukalyptus.

„Robinienholz bringt von Natur aus die besten Voraussetzungen, um im Garten oder auf der Terrasse zum Einsatz zu kommen“, wie Philip Kullmann ergänzend betont. „Der Verzicht auf Tropenholz ist aktiver Regenwaldschutz. Aus Verantwortung gegenüber nachfolgenden Generationen setzen wir deshalb auf ein Angebot, das einheimische Hölzer favorisiert. Und aus Gewissenhaftigkeit gegenüber unseren Kunden bieten wir eine Produktpalette an, die qualitativ keine Wünsche offen lassen. Damit landet man automatisch bei Kübler Holz.“

Durch die zukunftsorientierte Integration wegweisender Gartenmöbel und Pflanzkästen aus dem Hause Kübler Holz positioniert sich meingartenversand.de über das ohnehin schon exzellent sortierte Online-Sortiment hinaus als solider Premiumanbieter für anspruchsvolle Haus- und Gartenbesitzer. Damit ist der Hamburger Onlineshop optimal gerüstet, in einem schwierigen Marktumfeld Wachstumszuwächse zu generieren.