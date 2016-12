Auf dem Weg zu einem der führenden E-Commerce Anbieter für individuelle Produkt-Konfiguration

Die Tarstra UG (haftungsbeschränkt) verkündet stolz, dass das kürzlich angekündigte Multi-Modul für den Tarstra Multishop in einem ersten produktiven Shop System zum Einsatz kommt.

Obwohl sich das Modul noch in der Testphase befindet, sind die ersten Rückmeldungen sehr positiv verlaufen.

Das Multi-Modul bietet den Shop Betreibern die Möglichkeit individuelle Produkte mit einer beliebigen Menge an Konfigurationsparametern bestehend aus Selectboxen, Checkboxen, Radioboxen und Textfeldern zu generieren. Preise, Bestellnummern und Produktbilder sind dynamisch mittels Formeln für die jeweilige Selektion einstellbar. Reguläre Ausdrücke helfen bei der Überprüfung manueller Eingaben in Textfeldern. Diese Eingaben können sogar Bestandteil der Preisberechnung sein, außerdem sind Abhängigkeiten mit anderen Konfigurationsparametern möglich. Dies bedeutet, dass z.B. bei einem bestimmten Material der Preis pro Meter abweichen kann. Diese Abhängigkeiten gehen sogar über mehrere Konfigurationsparameter hinaus, so dass bspw. ab einer bestimmten Meter-Angabe erneut weitere Sonderregeln möglich sind.

Ein einfaches Beispiel aus dem Produktivshop ist hier einzusehen:

http://www.schreibunterlagen-shop.d....rienthal-individuell.html

Ziel dieses neuen Moduls ist es, ein neues Level mit konfigurierbaren Produkten im E-Commerce zu erzielen. In bisherigen Shop Systemen ist diese Art von Produkten zumeistens sehr beschränkt. Je nach Kunde und Vorstellung sind die Anforderungen sehr unterschiedlich, sodass diese sehr schwer allgemein abzubilden sind. Aus diesem Grund ist das Modul so aufgebaut, dass teilweise eigener JQuery Code hinterlegt werden kann, um sehr individuelle und exotische Wünsche zu realisieren. Die Tarstra UG (haftungsbeschränkt) will hier mit seinen Multi-Shop-System zu einem der führenden Anbieter in Sachen Produktkonfiguration im E-Commerce Bereich werden.

Vor einigen Monaten wurde bereits ein Gravur-Modul entwickelt, welches eine sehr komplexe Art von Konfiguration zulässt.

http://www.glocken-king.de/glocken-mit-gravur.html

Dieses Modul ist jedoch limitiert in seiner Funktionsweise. Zukünftig sollen solche Arten von Produktkonfiguration, wie beim Glocken-King zu sehen, ebenso mit dem Multi-Modul realisierbar sein. Das Multi-Modul soll der Shop Kern in der individuellen Produktkonfiguration werden. Dies verdeutlicht, was für Potential in Zukunft in diesem Modul steckt und was es für den E-Commerce Bereich bedeuten kann. Hierfür sind allerdings noch weitere, intensive Arbeiten erforderlich.