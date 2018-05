Auf der Zielgeraden: 900 Firmen aus der Region warten auf den Startschuss für den schnelleStelle.de Firmenlauf am 6. Juni 2018

Der Firmenlauf in Leipzig geht in diesem Jahr bereits in die elfte Runde. Die Begeisterung ist ungebrochen – etwa 18.000 Teilnehmer aus 900 Firmen werden erwartet.

Schon bald fällt der Startschuss für den schnelleStelle.de Firmenlauf. Auch der Anmeldeschluss rückt damit immer näher – wer sich noch einige der letzten Startplätze sichern möchte, kann dies bis zum 23. Mai tun. Etwa 18.000 Teilnehmer werden beim diesjährigen Firmenlauf in Leipzig erwartet. Die hohe Teilnehmerzahl spiegelt nicht nur die extreme Laufbegeisterung der Region wider, sie steht auch für deren wirtschaftliche Vielfalt und Stärke. Vom Start-up bis zum regional verwurzelten, traditionsreichen Unternehmen, von der Zahnarztpraxis bis zum Energieriesen ist alles beim schnelleStelle.de Firmenlauf vertreten. Dadurch hat das Event eine enorme wirtschaftliche Strahlkraft für Leipzig und die Region. Dass der schnelleStelle.de Firmenlauf so beliebt ist, verwundert nicht. Die Teilnahme bringt schließlich eine Vielzahl von Vorteilen für die Firmen mit sich. Teilnehmerinnen beim Firmenlauf 2017

[Großes Bild anzeigen] So kann die Teilnahme positive Auswirkungen auf das Image einer Firma haben. Ebenso trägt das gemeinsame Laufen zur Identifikation mit dem eigenen Unternehmen bei, steigert Motivation und Leistungsfähigkeit, wie auch Christian Römlein, Geschäftsführer von intelligent fluids, weiß: „Der Lauf ist für uns ein willkommenes Mittel zum Zweck, um gemeinsam ohne Arbeitsdruck eine schöne Zeit zu verbringen. Schon im Vorfeld wurde das Wir-Gefühl extrem gestärkt, akribisch an Trainingsplänen gearbeitet, sich gegenseitig motiviert und Mut zugesprochen. Allein das ist für die interne Teamstärkung ein Gewinn“, so Römlein. Dabei spielt das sportliche Können nur eine untergeordnete Rolle: Egal ob blutiger Anfänger oder Marathonläufer, alle kommen beim schnelleStelle.de Firmenlauf auf ihre Kosten. Aktuelle Informationen, ein Interview mit dem neuen Namensgeber schnelleStelle.de und die Anmeldung für den schnelleStelle.de Firmenlauf gibt’s auf http://www.leipzig-firmenlauf.de .

