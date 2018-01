Auf die JuBi, fertig, los

Die Spezialmesse für Auslandsaufenthalte kommt nach Schwaben. Den Highschool Flair in den USA erleben, bei einem Naturschutzprojekt in Costa Rica mitarbeiten oder als Backpacker das Outback Australiens kennen lernen.

Viele junge Erwachsene nutzen die Gelegenheit, um bereits während der Schulzeit oder im Anschluss etwas von der Welt zu sehen. Allerdings sollten solch große Reisen gut vorbereitet sein. Da lohnt sich ein Besuch der JugendBildungsmesse „JuBi“, wo Besucher sich über diverse Angebote für Auslandsaufenthalte beraten lassen können. Von Schüleraustausch und Sprachreisen über Freiwilligenarbeit, Au-Pair und Auslandspraktika hin zu Work & Travel und Studieren im Ausland ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die Info-Börse findet zwischen 10 und 16 Uhr im Albertus-Magnus-Gymnasium statt. Der Eintritt ist frei!

Rund 40 Aussteller stehen auf der JuBi Schülern, Eltern und Schulabgängern Rede und Antwort. Besucher sollten die Gelegenheit nutzen, einen persönlichen Eindruck der Organisationen im Gespräch mit ehemaligen Programmteilnehmern und internationalen Bildungsexperten zu bekommen. Dabei können sie auf deren Erfahrungsschatz und die Expertise zurückgreifen, um bei der Planung alle wichtigen Aspekte zu beachten.

Neben den Organisationen wird auch der Messeveranstalter, weltweiser, mit einem eigenen Info-Stand vertreten sein. Der Bildungsberatungsdienst informiert organisationsunabhängig zu Auslandsaufenthalten und alternativen Finanzierungsmöglichkeiten, beispielsweise Auslands-BAföG oder Stipendien. Darunter fallen auch die WELTBÜRGER-Stipendien, welche im Rahmen der JuBi vergeben werden.

Thomas Terbeck, Gründer und Inhaber von weltweiser, erklärt: „Langfristige Auslandsaufenthalte sind nicht nur akademisch von großem Nutzen, sondern können auch einen wichtigen Beitrag zur Völkerverständigung leisten. Die Chance, eine andere Kultur zu erleben und seinen persönlichen Horizont zu erweitern, sollte man sich nicht entgehen lassen!“

Kurz und bündig

JuBi – Die JugendBildungsmesse in Stuttgart am 20. Januar 2018

Albertus-Magnus-Gymnasium

In den Ringelgärten 90

70374 Stuttgart, Baden-Württemberg

ÖPNV: S-Bahn 2 und 3 Richtung Backnang / Schorndorf bis Haltestelle Sommerrain

10 bis 16 Uhr – Eintritt ist frei!



