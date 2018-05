Auf die Plätze, fertig, los. – Durchstarten beim schnelleStelle.de Firmenlauf 2018

Bald heißt es wieder: Laufschuhe schnüren! Denn am 6. Juni findet der 11. Leipziger Firmenlauf statt.

Noch fünf Wochen fehlen bis zum Startschuss des 11. schnelleStelle.de Firmenlaufs. Bereits 13.333 Teilnehmer haben sich angemeldet – ein neuer Rekord. „Es freut uns sehr, dass der schnelleStelle.de Firmenlauf immer mehr Anklang bei den Leipzigern findet. Auch wir als Organisatoren wachsen an den jährlich steigenden Teilnehmerzahlen“, sagt Conrad Kebelmann von den Sportmachern.

Sie wollen trotz vieler Mit-Läufer aus der ersten Reihe starten und Ihre persönliche Bestzeit knacken? Dann melden Sie sich für den Durchstarterblock an, den der schnelleStelle.de Firmenlauf in Kooperation mit dem Leipziger Laufladen organisiert. Zur Anmeldung geht’s auf http://www.leipziger-laufladen.de/v....telle-de-firmenlauf-2018/ .

Neu geregelt ist in diesem Jahr der Wettbewerb um die kreativste Firma. Alle Firmen, die teilnehmen möchten, sind dazu aufgerufen, am Tag des schnelleStelle.de Firmenlaufs am 6. Juni vor die eigens für den Wettbewerb konzipierte Fotowand zu treten. Die drei Erstplatzierten werden per Schulnotenprinzip von einer Jury ermittelt und noch am selben Tag verkündet. Die Siegerfirma erhält einen Pokal sowie ein besonderes Geschenk von MaXxPrint.

Aber auch ohne Rekordzeit oder ohne das kreativste Kostüm lohnt sich die Teilnahme am schnelleStelle.de Firmenlauf. Er trägt zur Identifikation mit dem eigenen Unternehmen bei und steigert Motivation und Leistungsfähigkeit. Auch positive Auswirkungen auf das Image Ihrer Firma kann die Teilnahme am schnelleStelle.de Firmenlauf haben. Oder um es mit den Worten von Oberbürgermeister Burkhard Jung zu sagen, der auch in diesem Jahr wieder Schirmherr des schnelleStelle.de Firmenlaufs sein wird: „Werben Sie erfolgreich für Ihre Firma mit der eigenen Mannschaft, festigen Sie unternehmerische Netzwerke und lernen Sie künftige Geschäftspartner bei Sport und Geselligkeit kennen.“

Aktuelle Informationen, ein Interview mit dem neuen Namensgeber schnelleStelle.de und die Anmeldung für den schnelleStelle.de Firmenlauf gibt’s auf http://www.leipzig-firmenlauf.de .