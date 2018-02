Auf geht’s. Kasseler Verlage luden zum Neujahrsempfang

[furore verlag, Kassel]: Am vergangenen Sonntag lud Renate Matthei, die Geschäftsführerin der vier Kasseler Verlage euregio, PAN, Furore und Merseburger, zum Neujahrsempfang in die Konzerthalle in der Philippistraße in Kassel Rothenditmold ein.

Das diesjährige Motto Auf geht's des Schweizer Theologen und Schriftsteller Kurt Marti zog sich als roter Faden durch den bunten Programmreigen. Unter den mehr als 100 Gästen aus Kunst, Kultur, Politik und Wirtschaft waren die stellvertretende Direktorin der MHK, Dr. Gisela Bungarten und Dr. Joachim Schröder, die das neue HERKULES Buch vorstellten, die Grünen-Landtagsabgeordnete Karin Müller, Vizelandrätin Susanne Selbert, der frühere Bundesfinanzminster und Ex-Oberbürgermeister Hans Eichel, die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Kassel und Gründerin des Sara Nussbaum Zentrums Ilana Katz, der Direktor der Ev. Akademie Hofgeismar Karl Waldeck, Gabriela Wolff-Eichel vom Vorstand der Freunde des Stadtmuseums, Brigitte Bergholter, Vorsitzende des Vereins Bürger für das Welterbe e.V., der frühere Präsident des Bundessozialgerichts Peter Masuch, Stadtverordnetenvorsteherin Petra Friedrich, der Leiter der Gedenkstätte Breitenau Dr. Gunnar Richter, Katrin Westphal von der Kasseler Sparkasse, der ehemalige Landrat Dr. Udo Schlitzberger, Dr. Josef Mense von der Klosterkirche Nordshausen, Cornelia Schäffer, Gouverneurin Soroptimist International Deutschland sowie Hartmut Fritsche, Vorsitzender der Loge Peredur.

[Großes Bild anzeigen] Bürgermeisterin Ilona Friedrich hielt in Vertretung des Oberbürgermeisters ein ausführliches Grußwort der Stadt Kassel. Sie betonte die kulturelle Bedeutung der Unternehmen für das internationale Ansehen Kassels und ihre Wichtigkeit für Veränderungen in Hinblick auf die Gleichstellung der Frauen in der Gesellschaft.

Den Gästen wurde ein abwechslungsreicher Programmmix aus allen Bereichen der Verlage

geboten. Themen waren u. a. die Kompositionswettbewerbe zum Reformationsjahr und der für Blechbläserensembles für Komponistinnen mit dem Militärmusikdienst der Bundeswehr sowie die neuen Bücher im euregioverlag zu den Themen Römer im Chattenland und Klosterkirche Nordshausen. Musikalisch großartig umrahmt wurde der Empfang von den Preisträgern des Peredur-Wettbewerbs 2017. Drei Duos der Kasseler Musikakademie spielten jeweils ihre Stücke des Musikalisch großartig umrahmt wurde der Empfang von den Preisträgern des Peredur-Wettbewerbs 2017. Drei Duos der Kasseler Musikakademie spielten jeweils ihre Stücke des Wettbewerbs von den Komponistinnen Louise Adolpha le Beau, Matilde Capuis, Florentine Mulsant und Claudia Montero.

Susanne Selbert, Karin Müller und Renate Matthei (Foto: Kemna)

Katrin Westphal Kasseler Sparkasse, Renate Matthei, euregioverlag), Dr. Gisela Bungarte, stellvertretende Direktorin der MHK und der Herausgeber des neuen Herkulesbuches im euregioverlag Dr. Joachim Schröder

Karin Müller, Landtagsabgeordnete der Grünen im Hessischen Landtag, Renate Matthei, Brigitte Bergholter, Vorsitzende des Vereins Bürger für das Welterbe e.V.

