Auf zu neuen Ufern - JugendBildungsmesse Hamburg präsentiert Wege ins Ausland

In der Ferne neue Sprachen erlernen, Freundschaften fürs Leben schließen und fremde Kulturen entdecken – heutzutage träumen viele junge Menschen davon, die Welt auf eigene Faust zu erkunden.

Beratung an den Infoständen auf der JugendBildungsmesse Hamburg

Der Begriff „Auslandsjahr“ klingt verlockend, aber was steckt dahinter? Was gibt es überhaupt für Möglichkeiten? Diese und viele andere Fragen kann die JugendBildungsmesse beantworten. Am Samstag, den 20. Januar 2018, findet die Infomesse für Auslandsaufenthalte im Wichern-Forum der Hamburger Wichern-Schule statt und bietet einen einmaligen Einblick in die Welt der Auslandsaufenthalte. Von 10 bis 16 Uhr können sich interessierte Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Studierende und andere Reisebegeisterte, sowie Eltern und Lehrpersonal zu allen Aspekten rund um das Thema Auslandsaufenthalte während und nach der Schulzeit informieren. Präsentiert werden unter anderem Programmarten wie Schüleraustausch, Sprachreisen, Work & Travel, Au-Pair, Freiwilligenarbeit, Workcamps, Auslandspraktika oder Studium im Ausland. Der Eintritt ist frei.

Besucher der Messe profitieren von den Erfahrungswerten ehemaliger Programmteilnehmer und können sich mithilfe der Expertise internationaler Anbieter aus der Austauschbranche einen Überblick über Programmvielfalt, Kosten und Voraussetzungen verschaffen. Denn „[e]ine umfassende Vorbereitung und Beratung sind der Grundstein für die Wahl des individuell richtigen Programms – und somit nicht zuletzt für einen erfolgreichen Auslandsaufenthalt!“, weiß Thomas Terbeck, Geschäftsführer von weltweiser.

Der Infostand des unabhängigen Bildungsberatungsdienstes weltweiser, dem Veranstalter der Messe, beantwortet allgemeine Fragen zu Programmarten und Finanzierungsmöglichkeiten. Hier erfährt man auch mehr zum Auslands-BAföG und zu den WELTBÜRGER-Stipendien, die im Rahmen der JugendBildungsmessen für verschiedene Auslandsprogramme ausgeschrieben werden.

Als eine der größten Spezial-Messen rund um den Themenkomplex Bildung im In- und Ausland, Fremdsprachen und Reisen findet die JugendBildungsmesse JuBi 2018 bundesweit an 47 verschiedenen Standorten statt. Die Messe bietet neben einer allgemeinen Übersicht über die Möglichkeiten von Auslandsaufenthalten auch die Gelegenheit, mit verschiedenen Anbietern persönlich ins Gespräch zu kommen. Weitere Infos, die Ausstellerliste sowie Stipendieninformationen findet man unter weltweiser.de

Kurz und bündig

JuBi – Die JugendBildungsmesse in Hamburg am 20. Januar 2018

Wichern-Schule

Wichern-Forum

Horner Weg 164

22111 Hamburg

ÖPNV: U2, U4 bis Haltestelle „Rauhes Haus“

10 bis 16 Uhr – Eintritt ist frei!