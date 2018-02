Auflugstipps für einen dunklen und regnerischen Winter

Trübes und nasskaltes Wetter dominierte vor allem den vergangenen Dezember und Januar.

Es gibt jedoch zahlreiche Möglichkeiten, bei einer derartigen Witterung mit der Familie schöne Ausflüge zu unternehmen.

Darmstadt - Über viele Wochen hinweg hatte sich die Sonne hinter einer dicken Schicht aus grauen Wolken versteckt. Nie schien es richtig hell zu werden, zudem regnete es oft. Nun bestätigte der deutsche Wetterdienst das Gefühl vieler Menschen in Deutschland: der Dezember und Janaur waren die Monate mit der geringsten Sonnenscheindauer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Auch Hessen bildete bei dem dauerhaften Grau in Grau keine Ausnahme. Im Vergleich zu den anderen Jahren hatte das Bundesland nur die Hälfte an Sonnenlicht abbekommen, nämlich gut 15 Stunden. Laut Deutschem Wetterdienst seinen jedoch 32 Stunden üblich. Dafür ließ der Regen nicht auf sich warten. Die Niederschlagsmenge pro Quadratmeter lag mit rund 100 Litern etwa 30 Prozent über dem Durchschnitt der letzten Jahre.

Auch bei schlechtem Wetter gibt es eine Vielzahl an Freizeitmöglichkeiten

Für viele ist dies ein guter Grund, in der warmen Wohnung zu bleiben und es sich bei einem heißen Getränk auf dem Sofa gemütlich zu machen. Natürlich kann man sich zu Hause auch mit der Familie zu einem geselligen Spielenachmittag verabreden oder sich zu einer Vorlesestunde zusammensetzen. Es gibt jedoch ebenfalls eine Vielzahl an Möglichkeiten, seine Freizeit bei schlechtem Wetter außerhalb seiner eigenen vier Wände zu verbringen. Dies kann ein erlebnisreicher Tag im Freizeitbad sein oder auch der Besuch eines Museums.

Die Erzieherin Yvonne Steplavage hält auf ihrer Internetseite Steplavage.de ein vielseitiges Angebot an Ausflugsmöglichkeiten und Freizeittipps bei schlechtem Wetter bereit. Für die Region Hessen sind diese unter dem folgenden Link zu finden:

https://www.steplavage.de/kinder/au....hessen/schlechtes-wetter/