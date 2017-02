Aufregend war es immer - Erweiterte Sonderausgabe

Die Geschichte eines großen Österreichers Zum 90. Geburtstag von Hugo Portisch erscheint seine Autobiografie „Aufregend war es immer“ als erweiterte Sonderausgabe.

Mit seinen Erinnerungen erweckt Portisch mehr als ein halbes Jahrhundert Weltgeschehen zum Leben. 12 Jahre lang hatte er bis 2015 auf seine Autobiografie warten lassen, „denn nichts fällt mir schwerer, als über mich zu schreiben“, erklärt Portisch in seinem Vorwort. Nach wesentlichen Ereignissen in den aktuell sehr bewegten Zeiten, hat er seine Biografie nun um zwei neue Kapitel ergänzt. Erstmals sind seine Gedanken zum „Brexit“ darin formuliert, denn Hugo Portisch war für den ORF in Großbritannien, als es noch um den Beitritt zu den Europäischen Gemeinschaften ging. Mit „Aufregend war es immer“ gibt er nicht nur einen Einblick in sein bewegtes Leben, sondern veröffentlicht auch historisch brisante Inhalte, die bis dahin unbekannt waren.

An den Weltschauplätzen des vergangenen Jahrhunderts

Wien in Trümmern, New York, London, Paris, Prag, Vietnam, Peking, Afrika, Kuba, Sibirien, Brasilien: Hugo Portisch war stets zur richtigen Zeit am richtigen Ort. „Die Geschichte folgt der Zeitgeschichte, nimmt Bedacht auf das jeweilige Ereignis in Österreich und in der Welt. So wechseln Schauplätze meines Lebens mit den Schauplätzen des Weltgeschehens, aber auch meine jeweiligen beruflichen Aufgaben“, erläutert Portisch den Aufbau seiner Autobiografie.

Hugo Portisch gehört zu den bedeutendsten Journalisten Österreichs und feiert am 19.02.2017 seinen 90. Geburtstag. Mit seinen Fernsehproduktionen „Österreich I“ und „Österreich II“ hat er das Geschichtsbewusstsein einer ganzen Nation geprägt. Die Dokumentation über den Zweiten Weltkrieg, die er gemeinsam mit Henry Kissinger erstellte, sorgte für weltweites Aufsehen. Das von ihm initiierte Rundfunk-Volksbegehren für die Unabhängigkeit des ORF war das erste und erfolgreichste in der österreichischen Geschichte. Er war jahrelang Chefredakteur des „Kurier“, später Chefkommentator des ORF und weltpolitischer Kommentator beim Bayerischen Rundfunk. In Anerkennung seiner journalistischen Leistungen wurde er zweimal mit der Goldenen Kamera, dreimal mit der Romy, zweimal mit dem Fernsehpreis der Volksbildung sowie mit dem Ehrenpreis des Österreichischen Buchhandels und dem Preis der Concordia ausgezeichnet.

Das Buch "Aufregend war es immer" von Hugo Portisch ist am 05.02.2017 bei Ecowin erschienen