Auftaktmeeting für Snap-on Tools Franchisepartner

Am 05. und 06. Januar 2018 fand das diesjährige traditionelle „Kick-off“ Meeting bei Snap-on Tools im hessischen Hohenroda statt.

Nahezu 90 % unserer Franchisepartner aus ganz Deutschland sowie Gäste aus Großbritannien trafen ein, um Erfahrungen untereinander auszutauschen, sich auf dem neuesten Stand der Technik zu bringen und an Produktschulungen teilzunehmen. Wie jedes Jahr war das Engagement der annähernd 80 Gäste sehr groß.

Die Eröffnung startete mit einem aktiven Workshop zum Thema „Verkaufsphilosophien“. Ganz wichtig waren hier die Gespräche mit den Franchisepartnern und wie Snap-on Tools sie darin unterstützen kann, die unterschiedlichen Verkaufsstärken zu betonen und die jeweiligen Verkaufsschwächen zu beheben, um gemeinsam erfolgreich zu sein.

Im Anschluss daran wurden die drei erfolgreichsten Franchisepartner des Jahres 2017 von Snap-on Tools feierlich ausgezeichnet. Zu unserer Freude dürfen wir Ihnen mitteilen, dass die Plätze 1-3 wie folgt belegt worden sind:

1) Ralf Stocker wurde zum 6. Mal in Folge erfolgreichster Franchisepartner des Jahres und konnte 2017 eine erneute Steigerung seines Umsatzes von 3 % verbuchen.

2) Oliver Nahr schaffte es, seinen Umsatz in den letzten 4 Jahren zu verdoppeln.

3) Jesco Günther konnte ebenfalls seit 2014 eine jährliche tendenzielle Steigerung seines Umsatzes verbuchen.

Des Weiteren konnten wir bei dieser Gelegenheit unsere Jubilare auszeichnen. Mit Stolz können wir den Herren Michael Raedel und Walter Eichelsbacher zum 20. Firmenjubiläum sowie den Herren Harald Heinisch und Peter Zimmermann zum 10. Firmenjubiläum gratulieren.

Anschließend wurde mit unseren Franchisepartnern und Gästen über das erfolgreiche Rock N´ Roll Trial, welches im Dezember 2017 stattfand, gesprochen. Für diesen Zeitraum kam extra aus Schottland der „Rock N´ Roll Cab Express“, ein besonderen Truck von Snap-on Tools, in dem die Kunden unserer Franchisepartner exklusive Werkzeugschränke kaufen konnten, die sie dann nach eigenen Wünschen mit Farben, Plates und speziellen Designs etc. personalisiert haben. Dieses Trial fand in den Verkaufsgebieten der Herren Jesco Günther, Rainer Saam und Oliver Nahr statt und wurde dort an jeweils zwei Tagen von dem jeweiligen Franchisepartner sowie unserem schottischen Kollegen betreut. Pro Gebiet wurden an den zwei Tagen jeweils 15 Kundentermine vergeben. Aufgrund der großen Nachfrage, planen wir in diesem Jahr deutschlandweit weitere 4-6 Gebiete mit dem „Rock N´ Roll Cab Express“ anzufahren. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in einer der nächsten Pressemitteilungen.

Am 2. Tag unseres „Kick-off“ Meetings wurden die neuesten Tools vorgestellt und für unsere Franchisepartner gab es wieder spezielle „Kick-off“ Angebote und Sonderpromotions, die gerne in Anspruch genommen wurden.

Damit unsere Franchisepartner immer up-to-date bleiben und der Prozess der Wissensvermittlung vorangetrieben und forciert wird, hat das Franchise-System Snap-on Tools für dieses Meeting extra drei Experten aus Großbritannien eingeladen,

- Angelina Keller - Customer Service

- Wafaa Hurt - European Customer Team Manager

- Walter Townsend – European Chrome Support

die mit der Schulung unserer Franchisepartner in Sachen „Globales Warenwirtschaftssystem CHROME“ beauftragt waren. Hier wurde detailliert auf die einzelnen Probleme eingegangen und aufkommende Fragen fachlich geklärt.

Das Franchise-System Snap-on Tools plant, das Netz der deutschen Franchisepartner weiter zu verdichten und sucht deutschlandweit weitere Kfz-interessierte Vertriebler, die Spaß am direkten Verkauf von qualitativ hochwertigen Produkten haben.

Weitere Informationen sowie Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf der Snap-on Tools Homepage unter http://www.snapon.de .