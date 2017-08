Auftrags- und tätigkeitsspezifisches Buchen per App mit der FLINTEC mobilen Zeiterfassung

Mehr Flexibilität für die native Android und iOS App Das Smartphone als mobiles Zeiterfassungsgerät der Flintec IT vereint die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Stempeluhr mit geographischer und funktionaler Flexibilität.

Unterwegs, unabhängig von einer bestehenden Internetverbindung, sind online und offline Buchungen jederzeit und überall möglich. Um die Kundenanforderungen zu erfüllen und die Benutzerfreundlichkeit zu optimieren, hat Flintec IT die native Android App für das Smartphone und die native iOS App für das iPhone zur Erfassung der Personal- und Auftragszeit um neue Buchungsfunktionen erweitert.

Buchungsmöglichkeiten der mobilen Zeiterfassung per App

Durch das Auslösen einer Buchung (Stempeln) wird ein Zustandswechsel definiert und somit Mitarbeiter, Zeitpunkt und Funktion erfasst (Erfassungs-Tupel). Allerdings gehen viele Kundenanforderungen über die Standard-Buchungsfunktionen (Kommen / Gehen, Dienstgang, letzte Buchung, Saldenabfrage) hinaus. „Kaffee- und Zigarettenpausen, auftrags- und tätigkeitsbezogenes Buchen sowie Dienstreise mit Hotel sind nur eine kleine Auswahl unserer vielfältigen Kundenwünsche“, so Geschäftsführer Lucien Feiereisen. Um die unternehmensspezifischen Kundenanforderungen abzubilden, hat Flintec IT neue Buchungsfunktionen entwickelt und in die Benutzeroberfläche der nativen Apps integriert. Durch die App können Buchungen transparent dargestellt werden und beispielsweise an ein Zeitwirtschaftssystem übergeben werden.

FLINTEC mobile Zeiterfassung: Native Android App und Flintec’sches Stempeldiagramm

[Großes Bild anzeigen]

Flintec’sches Stempeldiagramm

Die Buchungen bilden die komplizierten Zeiterfassungsregeln ab, die unternehmensspezifisch festgelegt werden. Feiereisen hat ein Stempeldiagramm entwickelt, mit dessen Hilfe er diese Regeln mit den jeweiligen Stempelfunktionen (Buchungsfunktionen) visualisiert. „Mit dem Stempeldiagramm sorge ich für den notwendigen Überblick und prüfe gemeinsam mit den Kunden die Anforderungen nach Relevanz und Machbarkeit.“ http://www.flintec.de/produkte/zeiterfassung