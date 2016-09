Ausbau an der SRH geht neue Wege - Innovative Infrastruktur in Maßanfertigung

Die SRH Hochschule für Logistik und Wirtschaft Hamm geht moderne Wege im Zuge des räumlichen Ausbaus.

Derzeit wird ein Lehrraum komplett mit einer innovativen Infrastruktur ausgestattet, der eine Doppelnutzung des Raumes ermöglicht.

Der betreffende Lehrraum wurde bislang nur als PC-Pool und damit für Kurse wie z. B. Tabellenkalkulation, Mathematik oder SAP-Simulationen genutzt. „Der PC-Pool ist sehr wichtig für uns als Lehrraum für IT-nahe Lehrveranstaltungen, für Tutorien oder auch für einen Teil der Basis- und Vorkurse, die wir vor dem Studium kostenlos und unverbindlich anbieten“, so SRH-Geschäftsführer Steffen Bruckner. „Im Zuge des nötigen Ausbaus der Hochschule jedoch, haben wir uns entschieden, hier zu investieren und durch eine maßgefertigte Infrastruktur unter der Federführung des Geschäftsführers der Firma Nettebrock, Sven Leufen, eine doppelte Nutzung zu erreichen.“

SRH-Geschäftsführer Steffen Bruckner (links) und Sven Leufen, Geschäftsführer der Firma Nettebrock nach dem erfolgreichen Umbau - Foto: SRH

Bislang war der Raum mit fest installierten Monitoren versehen, die den Blick nach vorne verdeckten. Zudem war die Tischfläche mit Tastatur und Maus belegt. „Die neue Einrichtung erlaubt die einfache und schnelle Versenkung der Monitore. Damit ist der Raum je nach Art der Lehrveranstaltung doppelt nutzbar und trägt zur Schaffung weiterer Studienplätze bei“, so Bruckner. Zudem seien die Tische mit innovativen Ladestationen versehen, um die Tablets, Laptops oder Handys der Studierenden aufladen zu können.

Die SRH Hochschule für Logistik und Wirtschaft in Hamm ist eine private, staatlich anerkannte Fachhochschule. Sie bietet kompakte, anwendungsbezogene Studiengänge in den Bereichen Logistik, Energiewirtschaft, Management und innerhalb eines In-Instituts Sozialwissenschaft an. Sie steht für eine qualifizierte Ausbildung, kleine Lerngruppen, ein praxisnahes Studium und eine hohe Erfolgsquote der Absolventen.