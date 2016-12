Ausdauer + Geduld + Hingabe = MATESO

Neue Website, neue Version ihrer erfolgreichen Software „Password Safe“, neue Partner, erster Distributor und erster Messeauftritt – die MATESO GmbH blickt auf ein überaus erfolgreiches Jahr 2016 zurück.

Ausdauer, Geduld und Hingabe zu ihrer Software „Password Safe“ zeichnen die MATESO GmbH aus. Dank dieser Eigenschaften kann MATESO® auf ein ereignisreiches und erfolgreiches Jahr 2016 zurückblicken.

Zu Beginn des Jahres schaffte die kontinuierlich wachsende MATESO GmbH den Posten des Key-Account- & Channel-Managers, um neue Absatzwege zu erschließen. Diesen übernahm Philip Brugger, der seitdem für den Aufbau und die Strukturierung eines Partner- bzw. Distributionsvertriebsnetzes in der EMEA Region zuständig ist. „Die einzigartige Software ‚Password Safe‘ wird weltweit immer bekannter. Ich freue mich, MATESO durch den Aufbau einer neuen Vertriebsstruktur unterstützen zu dürfen“, so Philip Brugger. Parallel hierzu lief die Entwicklung der neuen Version – Password Safe 8 – der Passwort-Management-Software auf Hochtouren.

Darüber hinaus unterschrieb MATESO, zehn Jahre nach ihrer Gründung, einen umfangreichen Vertrag mit der sysob IT-Distribution GmbH & Co.

KG. Als Value Added Distributor (VAD) hat sich sysob auf den Vertrieb von zukunftsweisenden IT-Security- und Wireless LAN-Lösungen spezialisiert und übernimmt den Vertrieb der Produktlinien Password Safe Version 8 von MATESO für Firmenkunden. Dabei ist der IT-Distributor hauptsächlich für die Schulung und Zertifizierung von Resellern zuständig. „Die Lösungen des Passwortsicherheit-Vorreiters in der DACH-Region genießen schon heute einen exzellenten Ruf. Die neue Programmgeneration verspricht einen weiteren Quantensprung zugunsten optimaler Sicherheit von Passwörtern“, erläutert Johannes Haseneder, Vertriebsleiter bei sysob. „Die beste Lösung ist für unsere Kunden gerade gut genug. Wir sind in der Vergangenheit kontinuierlich und schnell gewachsen, rund 30 Prozent jährlich. Durch die Zusammenarbeit mit sysob können wir unsere Ressourcen noch stärker auf die Produktentwicklung konzentrieren“, so Thomas Malchar, Gründer und CEO von MATESO. Die bisherigen Bestandskunden im Firmenbereich betreut MATESO nach wie vor direkt durch eigene Mitarbeiter. Die an Privatanwender adressierte Personal Edition und Standard Edition der Password Safe Version 7, verkauft das deutsche Unternehmen ebenfalls weiterhin über die eigene Website.

Im Oktober ging schließlich die Firmenwebsite von MATESO online. Gleichzeitig hatte MATESO ihren ersten Messeauftritt auf der diesjährigen it-sa, der einzigen IT-Security-Messe im deutschsprachigen Raum. Dort wurde die Version 8 von Password Safe vorgestellt. Auf dem aufwendig gestalteten Stand stellten nicht nur die versierten MATESO Mitarbeiter sondern auch der CEO Thomas Malchar und COO Christian Strobel diese besonders anwenderfreundliche Software vor und beantworteten direkt alle aufkommenden Fragen. Die sich speziell an Unternehmen richtende Passwort-Management-Software glänzt durch zahlreiche neue sowie verbesserte Features, wie die Rechte bis auf Datensatzfeldebene, Passwort Discovery & Reset, ein Siegel nach Mehr-Augen-Prinzip sowie die Single-Sign-On Engine. Die Lösung von MATESO gestattet die sichere Verwaltung von Passwörtern, Identitäten, Kunden- sowie Lizenzdaten und weiteren wichtigen Informationen. Daher werden sämtliche Daten, die bestmöglichen Schutz benötigen, vor unrechtmäßigen Zugriffen gesichert. Die SySS GmbH, ein erfahrener Dienstleister im Bereich IT-Security, hat dies in einem Penetrationstest überprüft und bestätigt. „Die SySS GmbH bewertet das Sicherheitsniveau der getesteten Softwareanwendung Password Safe 8 als sehr hoch“, so Sebastian Schreiber, Geschäftsführer der SySS GmbH. „Bezüglich der Schutzziele, Integrität und Verfügbarkeit konnte die SySS GmbH keine Schwachstellen finden.“

Nach der it-sa zieht MATESO Bilanz und kann seitdem 40 neue Unternehmen zu ihrem Partnernetz hinzuzählen. Darüber hinaus wurden 31 Firmen zertifiziert, an welche bereits 220 Leads in den Channel gegangen sind. Zur gleichen Zeit fand das erste Endkunden-Webinar statt, an dem mehrere hundert Bestandskunden teilnahmen. „Unsere Ausdauer, Geduld und Hingabe zu Password Safe haben sich dieses Jahr durch das viele positive Feedback für uns ausgezahlt. Diese Erfahrungen nehmen wir mit, um den Jahresendspurt zu meistern und nun mit großem Elan ins neue Jahr zu starten“, resümiert Malchar.