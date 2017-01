Ausgefallene Genusswanderungen im Norden oder Süden Italiens

Zwei kontrastreiche Genusswanderreisen nach Italien hat Sento Wanderreisen ins Programm genommen - Dabei wird in der Gruppe der Norden und individuell der Süden des italienischen Stiefels erkundet.

(bb) – Regional und thematisch völlig gegensätzlich sind die beiden Italienreisen des Spezialisten Sento Wanderreisen. Elementare Gemeinsamkeiten gibt es dennoch: Abwechslungsreiche Genusswanderungen, kulinarische und kulturelle Erlebnisse sowie Treffen mit Einheimischen sind feste Bestandteile beider Programme. Den Norden Italiens und seine regionalen Wein-Spezialitäten entdecken die Teilnehmer der einwöchigen Kleingruppenreise „Südtirol – Wein & Wandern“ vom 2. – 9. Juli 2017. Die Region Basilikata rund um die Kulturhauptstadt 2019 Matera im Süden Italiens lässt sich mit der Tour „Basilikata“ individuell zu Wunschterminen erkunden. Nähere Informationen zu beiden Reisen unter http://www.sento-wanderreisen.de/italien .

Die einwöchige Gruppenreise „Südtirol – Wein & Wandern“ im Juli 2017 gewährt einen intensiven Einblick in die regionale Weinkultur. Bei diversen Weinverkostungen haben die Teilnehmer die Gelegenheit ausführliche Gespräche mit renommierten Winzern bekannter Weingüter zu führen und sich über die Besonderheiten der charakteristischen Südtiroler Weine zu informieren. Während leichter Wanderungen und Ortsführungen mit Einheimischen werden die Landschaften und die Region in und um die Städte Brixen und Bozen erkundet. Die Übernachtungen erfolgen in komfortablen Hotels in den Orten Völs am Schlern und in Kaltern. Der Reisepreis für das abwechslungsreiche Programm mit zahlreichen Aktivitäten, Genuss-Highlights, geführten Wanderungen und Besichtigungen sowie sieben Übernachtungen im Doppelzimmer beträgt 1.217 Euro (Einzelzimmer-Zuschlag 290 Euro).

Mit der zehntägigen Tour „Basilikata“ in den Süden des italienischen Stiefels erwandern Individualreisende die einzigartige Landschaft nahe der Felsenstadt Matera, wo die Menschen noch bis in die 1960er Jahre in Höhlenwohnungen lebten. Bekannt wurde die Region um die Kulturhauptstadt 2019 durch das Buch „Christus kam nur bis Eboli“ des Turiner Intellektuellen Carlo Levi. Die Sassi genannten Viertel der atmosphärischen Stadt gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe. Eine exklusive Stadtführung, ein Wanderführer sowie zahlreiche Vorschläge für Wanderungen rund um Matera, in den Bergen des Nationalparks oberhalb des Agritals und in den Lukanischen Dolomiten sind im Programm enthalten. Die Übernachtungen erfolgen in charmanten und stilvollen Hotels sowie in einem biologischen Agriturismo im Agrital. Kochen mit Einheimischen und ein Marktbesuch werden in Matera optional angeboten. Die Reise ist ab 2 Personen für ab 697 Euro pro Person buchbar und kann nach individuellen Wünschen organisiert werden. Gegen Aufpreis zubuchbar ist auch eine Verlängerung an der Küste Apuliens.

Beide Reisen sowie seine gesamte Angebotspalette stellt Sento Wanderreisen auf der Reisemesse f.re.e vom 22. – 26. Februar 2017 in Halle A4, Stand 312 vor.