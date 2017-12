Ausgezeichnet: vistapark gewinnt German Design Award 2018 für den Babor Flagship Store Berlin

„A rose is a rose is a store“: Frei nach Gertrude Stein ist es genau das, was die Design- und Kommunikationsagentur vistapark, Wuppertal/Köln beim Design des Berliner Flagship Store von Babor inspiriert hat.

Seit vielen Jahren ziert die Rose den Schriftzug des deutschen Kosmetikunternehmens Dr. Babor GmbH & Co. KG, Aachen. Im Institut unweit des Gendarmenmarkts macht vistapark die Blüte für die führende Beautymarke für Natur- und Luxuskosmetik räumlich erlebbar. Für das Konzept und die Umsetzung wurde vistapark nun mit dem German Design Award in der Kategorie Excellent Communications Design/Retail Architecture ausgezeichnet. Die Preisverleihung findet am 9. Februar 2018 im Rahmen der Ambiente in Frankfurt statt.

Die Rose gilt als Sinnbild der reinen Schönheit und Perfektion. Schon allein deshalb ist sie das Kernelement der Marke Babor. Die aufgefächerte Blüte zieht sich daher durch das gesamte Gestaltungskonzept des Flagship Store an der Französischen Straße.

Das beginnt schon in der Draufsicht: Der Produktbereich im Store umschließt den Markenbereich quasi wie die äußeren Blütenblätter die inneren. Das gleiche Konzept wird in der gesamten Gestaltung fortgesetzt. Im Zentrum steht das dreidimensionale Signature Element. Corporate Design und Corporate Architecture verschmelzen so miteinander.

Im Zentrum der Gestaltung steht das dreidimensionale Signature Element

„Wir haben die Markenwerte in dreidimensionale Codes übersetzt, die perfekt auf die Zielgruppe zugeschnitten sind“, sagt Evelyn Lauer, Geschäftsführerin von vistapark. „Die Babor-Kundin ist modern und geradlinig und gleichzeitig feminin und emotional. Das Rosenblütendesign ist ebenso geradlinig und durch den Einsatz von Seide und Lack mit Sinnlichkeit aufgeladen – das Spannungsfeld steht für moderne Weiblichkeit.“

Das Konzept, das die Rose als Kernelement der Marke räumlich erlebbar macht, hat die Jury überzeugt. In ihrer Begründung schreibt sie: „Das so elegant wie hochwertig wirkende Design abstrahiert die Rosenblüte als dreidimensional erlebbaren Raum. Ein so emotionales wie poetisch umgesetztes Gestaltungskonzept, das die Markenwerte wortlos kommuniziert.“ Die Farbwelt verbindet Rationalität und Emotion: Kühles Grau wird durch warme Rosé- und Cremetöne ergänzt. Kupferfarbene Leuchten setzen warme Akzente und betonen den Mittelpunkt des Stores – den Markentresen.

Der German Design Award wird vom Rat für Formgebung initiiert und zeichnet jährlich innovative Produkte und Projekte, ihre Hersteller und Gestalter aus, die in der deutschen und internationalen Designlandschaft wegweisend sind. Die Entscheidung trifft eine hochkarätig besetzte, internationale Jury.

Fotomaterial zum Download unter http://goodurl.de/vistapark_GDA_Babor