Ausgezeichnete Produktneuheit für mehr Komfort: Mit dem „Handsfree Tag“ lässt sich die DAITEM D22 jetzt absolut berührungslos unscharf schalten

Weinheim, den 16. August 2017 – Nach der Devise „Je komplexer die Technik, desto einfacher muss deren Bedienung sein!“ bietet DAITEM eine Produktneuheit an, die den Alltag komfortabler und einfacher macht: Als optionale Bedieneinheit für die DAITEM D22 übernimmt der smarte Handsfree Tag das Unscharfschalten der bewährten DAITEM Funk-Alarmtechnik absolut berührungslos.

DAITEM bietet ausgezeichnete Sicherheitstechnik für mehr Komfort im Leben: In der Tasche mitgeführt, sendet der DAITEM Handsfree Tag beim Öffnen der Haustür automatisch ein Signal an das D22 Alarmsystem.

Im oftmals hektischen Tagesablauf gewährleistet der Handsfree Tag damit einen besonders stressfreien und komfortablen Zugang zu privaten und gewerblich genutzten Gebäuden. Berechtigte Personen, die den Handsfree Tag bei sich haben, schließen das Türschloss einfach auf – alles Weitere übernimmt die smarte DAITEM Funk-Alarmtechnik automatisch. Menschen, die vor dem Haus oder Büro abgelenkt sind, weil sie mit dem Handy telefonieren oder ein weinendes Kind auf dem Arm halten, wissen diese praktische Alltagsvereinfachung zu schätzen. Auch Älteren oder Sehbehinderten gibt der Handsfree Tag von DAITEM ein sicheres Gefühl. Ein weiteres Plus: Ängste vor einer möglichen Fehlbedienung können Facherrichter bereits im Erstgespräch wirkungsvoll entkräften!Je nach Kundenwunsch und Voreinstellung können einzelne Räume oder auch der gesamte Überwachungsbereich des DAITEM D22 Funk-Alarmsystems automatisch ausgeschaltet werden. Die Identifikation erfolgt beim Öffnen der Haustür. Das Alarmsystem prüft, ob ein autorisierter Handsfree Tag mitgeführt wird, und schaltet erst dann unscharf. Beim Verlassen wird nur noch eine Taste an der Codeeinrichtung gedrückt und die Anlage ist scharf.

Eine sichere Handhabung ist durch eine spezielle Programmierung sichergestellt. Gleiches gilt für eine nicht autorisierte Nutzung: Würde beispielsweise ein Einbrecher versuchen, mit einem Handsfree Tag über ein aufgehebeltes Fenster in das Objekt zu gelangen, so würde dies einen Alarm auslösen. Bei der einfachen Bedienbarkeit und Haptik setzt der Handsfree Tag ebenso auf Praxistauglichkeit. Eine LED zeigt Funkübertragung, Quittierung und Batteriestatus an. Wer beim Zugang ins Objekt noch mehr Komfort benötigt, kann zwei weitere Tasten belegen und in Verbindung mit einem entsprechenden Kanalempfänger zum Beispiel auch das Garagentor sowie das Licht im Eingangsbereich ansteuern lassen.

Diese Funktionstasten sind auf Wunsch auch komplett deaktivierbar. Dass der DAITEM Handsfree Tag ausgezeichnet im Markt ankommt, belegt der „Protector Award 2017“. In der Kategorie „Smart-Home-Security“ zählt die innovative Bedieneinheit für die DAITEM D22 zu den Preisträgern.