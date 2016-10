Ausgezeichneter Technikjournalismus: Beiträge aus FAZ und NZZ Folio gewinnen Journalistenpreis PUNKT

Berlin, 6. Oktober 2016. Den Preis für Technikjournalismus und Technikfotografie PUNKT erhalten in diesem Jahr Dr. Michael Spehr und Dr. Lukas Weber für ihren gemeinsamen Beitrag „Die smarte Kapitulation“ (FAZ) und Reto Schneider für „Das Duell“ (NZZ Folio). Beide Texte setzen sich mit der Digitalisierung auseinander – in einer Reflexion, wem das Smart Home nutzt, und im Selbstexperiment Mensch gegen Maschine, Gehirn gegen künstlichen Intelligenz.

Der von acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften ausgelobte Preis ist mit jeweils 5.000 Euro dotiert und wird auf der Festveranstaltung im Beisein von Bundespräsident Joachim Gauck am 12. Oktober vergeben.

In ihrem Artikel „Die smarte Kapitulation“ (FAZ) erkunden die Redakteure Dr. Michael Spehr und Dr. Lukas Weber im Ressort „Technik und Motor“ das Smart Home. Die Jury des Journalistenpreises PUNKT hebt den feinen Sprachwitz hervor, mit dem das Autorenteam hinterfragt, für wen welche Möglichkeiten des Wohnraumes von Nutzen sind. Vorteilen wie etwa einer höheren Energieeffizienz stellen sie Risiken anschaulich gegenüber, etwa im Bereich der Datensicherheit. Die Darstellung befindet die Jury als vorbildlich für guten Technikjournalismus auf der Höhe der Zeit. Nur eine fundierte journalistische Recherche ermögliche die inhaltlich korrekte Darstellung des Themas und die Techniktiefe, die den Beitrag auszeichne.

Der Wissenschaftsjournalist Reto Schneider wagt in seiner Reportage „Das Duell“ (NZZ Folio) ein Selbstexperiment: In sechs unterschiedlichen Disziplinen wie Schach, Journalismus und Bilderkennung tritt er gegen den Computer an. Die PUNKT-Jury lobt die erfrischende journalistische Darstellungsform, mit der Reto Schneider Technik erfahrbar mache und gleichzeitig einen fundierten Überblick über die künstliche Intelligenz gebe. Der eloquente, amüsante Erzählton trage zu einem besonderen Lesevergnügen bei.

Bereits im zwölften Jahr verleiht acatech den PUNKT – Preis für Technikjournalismus und Technikfotografie. In diesem Jahr wurden exzellente Arbeiten in der Kategorie Text ausgezeichnet. Mit insgesamt 151 Bewerbungen in den Sparten Tageszeitung und Magazin/Zeitschrift/Wochenzeitung verzeichnete der Wettbewerb 2016 einen neuen Einsenderekord. Aus den zahlreichen Einsendungen rückten zwei Beiträge von Regionalmedien in die engere Auswahl. Die Text-Jury ermutigt Journalisten regionaler Publikationen ausdrücklich, sich auch in der neuen Ausschreibungsrunde mit ihren Technik-Beiträgen zu bewerben. Die Preisvergabe 2016 findet im Rahmen der acatech Festveranstaltung am 12. Oktober in Berlin statt, an der auch Bundespräsident Joachim Gauck teilnimmt.

Alle bisherigen Preisträger sowie weitere Informationen zum acatech PUNKT finden Sie auf www.journalistenpreis-punkt.de und Facebook.

Die Mitglieder der Text-Jury:

Lilo Berg, Geschäftsführerin, Lilo Berg Media und ehem. Leitende Redakteurin, Berliner Zeitung

Heidi Blattmann, Wissenschaftspublizistin und ehem. Ressortleiterin Wissenschaft,

Neue Zürcher Zeitung

Prof. Dr. Utz-Hellmuth Felcht, Mitglied des acatech Kuratoriums

Dr. Patrick Illinger, Ressortleiter Wissen, Süddeutsche Zeitung

Prof. Dr. Andreas Kablitz, Institutsdirektor Romanisches Seminar, Universität zu Köln

Prof. Dr. Klaus Kornwachs, Ehem. Lehrstuhlinhaber Technikphilosophie, BTU Cottbus

Dr. Norbert Lossau, Ressortleiter Wissenschaft, Die Welt

Helmut Markwort, Herausgeber, Focus

Joachim Müller-Jung, Ressortleiter Natur und Wissenschaft, Frankfurter Allgemeine Zeitung

Prof. Dr.-Ing. Günther Schuh, Geschäftsführender Direktor Werkzeugmaschinenlabor WZL, RWTH Aachen und Mitglied des acatech Präsidiums