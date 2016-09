Flugsicherheit macht nicht an Landesgrenzen halt. Taiwan ist ein unverzichtbares Mitglied der weltweiten Luftfahrtgemeinschaft und trägt die Verantwortung für den Betrieb vieler Flugzeuge in der Fluginformationsregion von Taipeh (Taipei FIR). 2013 wurde Taiwan erstmals als Gast zu der alle drei Jahre stattfindenden Versammlung eingeladen.

Die Entscheidung dieses Jahr, Taiwan nicht teilnehmen zu lassen, ist eine Ungerechtigkeit und gerät obendrein zum Schaden für die gesamte internationale Flugsicherheit.

Im September 2013 war die Generaldirektorin von Taiwans Ziviler Luftfahrtverwaltung (Taiwan’s Civil Aeronautics Administration, CAA) erstmals vom Präsidenten des ICAO-Rates zur Teilnahme an der ICAO-Versammlung eingeladen worden. Taiwans Teilnahme wurde damals auf breiter Front begrüßt, da sie der Zielsetzung der ICAO, ein nahtloses Netzwerk der Flugsicherheit zu schaffen, entgegenkam.

Das Land muss an den Treffen, Mechanismen und Aktivitäten der Versammlung der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) auf professionelle und konstruktive Art und Weise teilnehmen. Als Mitglied der internationalen Gemeinschaft, trägt Taiwan Mitverantwortung dafür, die regionale und internationale Flugsicherheit zu gewährleisten und verpflichtet sich, bei der Entwicklung der weltweiten Luftfahrt und der Sicherheitsstandards seinen Beitrag zu leisten.

Bereits Anfang August 2016 hatte die CAA einen Brief an den ICAO-Ratspräsidenten geschickt, in dem Taiwan seine Bereitschaft zur Teilnahme an der Versammlung ausdrückt und bei den Mitgliedern um Unterstützung wirbt. In einer zeitgleich herausgegebenen Mitteilung gab der Rat für Festlandangelegenheiten (Mainland Affairs Council, MAC), bekannt, Taiwan werde sich bei den ICAO-Mitgliedern um Unterstützung bemühen.

Wenn Taiwan an den Treffen, den Aktivitäten und den Mechanismen, wie beispielsweise der

Versammlung, der ICAO teilnehmen kann, dann wird das Land die Informationen zu wichtigen Änderungen in den Richtlinien oder dem System der internationalen Flugsicherheit schneller erhalten und zeitnah darauf reagieren können.

Die Fluginformationsregion Taipeh deckt 180 000 nautische Quadratmeilen ab und grenzt an

vier weitere Fluginformationsregionen, nämlich Fukuoka, Manila, Hongkong und Shanghai. Sie befindet sich an der östlichen Seegrenze Festlandchinas sowie zwischen Japan und den

Philippinen.

Im Jahr 2015 wurden in der Fluginformationsregion Taipeh knapp 1,53 Millionen Flüge abgewickelt, mit 58 Millionen Passagieren von oder nach Taiwan oder mit Taiwan als Transitziel. Die CAA ist die allein zuständige Behörde für die Fluginformationsregion Taipeh. Dennoch hat sie in den letzten 40 Jahren keinen direkten Zugang zur ICAO gehabt. Außerdem hat die CAA nur auf indirektem Weg unvollständige Informationen zu den sicherheitsrelevanten Bestimmungen und Standards, zum Management, zur Terrorabwehr und zum Umweltschutz erhalten.

Taiwan sah sich gezwungen, unterschiedliche Kanäle zu nutzen, um auf dem neuesten Stand der Entwicklung dieser Bestimmungen und Standards zu bleiben und gleichzeitig die Hindernisse zu überwinden, die der Mangel an Transparenz mit sich bringt. Nur so konnten die Standards beim Service und bei der Sicherheit in der Fluginformationsregion Taipeh gewahrt bleiben.

Wichtige und einschlägige Themen werden auf der 39. ICAO-Versammlung besprochen werden, darunter Flugsicherung und Flugsicherungsdienste, Terrorabwehr, Umweltschutz und wirtschaftliche Fragen, alles Themen, die eine enge Zusammenarbeit der Länder erfordern. Dies zeigt, wie dringlich es ist, dass Taiwan regelmäßig an der Versammlung teilnimmt, um in wichtigen Fragen auf dem Laufenden zu sein und die Versammlung dabei zu unterstützen, eine sichere und nachhaltige Entwicklung der internationalen zivile Luftfahrt zu gewährleisten.

Geografisch befindet sich Taiwan durch seine Lage an den Rändern angrenzender tektonischer Platten an einem kritischen Ort. Außerdem werden große Fracht- und Passagieraufkommen abgefertigt. Daher hätte Taiwans Teilnahme an der ICAO-Versammlung sowohl zur Umsetzung des Konzepts eines regionalen gemeinsamen Flugraums beitragen können sowie zu dem Ziel der ICAO eines ‘nahtlosen Himmels‘. Das wäre der Luftfahrtindustrie nicht nur in der asiatisch-pazifischen Region, sondern der ganzen Welt und den Interessen aller Beteiligten zu Gute gekommen.

Präsidentin Tsai drückte ihr Bedauern und ihre Unzufriedenheit angesichts der nichterfolgten Einladung der ICAO nach Kanada aus. Seit 42 Jahren muss Taiwan mit unzureichenden Informationen die Flugsicherheit gewährleisten. Der Flugverkehr bezieht sich nicht auf ein einzelnes Land, er ist international. Die Nichtteilnahme Taiwans an der ICAO ist dabei für alle Seiten unfair und gefährlich. Taiwan sollte nicht wegen politischer Faktoren von dem die globale Flugsicherheit unterstützenden Forum ausgeschlossen werden, so Präsidentin