Ausstellung: Gerhard Hotter - Malerei und Arbeiten im Raum

19. März bis 07. Mai 2017 Vernissage: Sonntag, 19. März 2017 um 11.15 Uhr Es spricht: Dr. Antje Lechleiter, Kuratorin der Stiftung

Musik: Lucian Ciuchitu, Panflöte.

Der Künstler ist anwesend.

Stiftung für Konkrete Kunst Roland Phleps

Pochgasse 71-73 | 79104 Freiburg-Zähringen

Tel.: 0761/54121

http://www.stiftung-konkrete-kunst.de

Öffnungszeiten:

Sonntag 11-13.30 Uhr sowie nach Vereinbarung

Eintritt frei.

Kostenlose Führungen buchbar unter

--

Pressetext:

Freiburg. Die Stiftung für Konkrete Kunst Roland Phleps zeigt vom 19. März bis 07. Mai 2017 Malerei und Arbeiten im Raum von Gerhard Hotter (*1954, Nürnberg).

Hotter studierte von 1976 bis 1981 an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg bei Prof. Günter Dollhopf, 1977 erhielt der den Akademiepreis. Gerhard Hotter lebt und arbeitet in Nürnberg und Paris.

PYRAMIDS LX, 2016 | 96 x 96 cm | Acryl auf MDF | Foto: Michael Eckstein | © G. Hotter

[Großes Bild anzeigen]

In den Werken von Gerhard Hotter offenbart sich die enge Verbindung der Konkreten Kunst zur Mathematik. Seit Anfang der 1990er Jahre beschäftigt sich der Künstler mit Farb-Form-Konstellationen, die auf den - selbst in Mathematiker-Kreisen - wenig bekannten Zahlenmustern des schottischen Physikers Dudley Langford basieren. Ein solches Muster bildet beispielsweise die Zahlenreihe 3-1-2-1-3-2, da sich zwischen den beiden Einsen genau eine Zahl befindet, zwischen den Zweien stehen hingegen zwei Zahlen und zwischen den Dreien drei Zahlen. Prof. Eugen Gomringer bezeichnet die Langford-Reihen daher auch als "Zahlenklammerungen". Die stets in sich geschlossenen Zahlenreihen führen zu einer klaren Gesetzmäßigkeit des Bildaufbaus, und Hotter untersucht das in diesem mathematischen System enthaltene bildnerische und poetische Potenzial. Durch Kombinatorik und Aleatorik entstehen immer neue Werke, Serien und Einzeltafeln, die mitunter den Betrachter direkt in die Gestaltung einbeziehen.

Schwerpunkt der Freiburger Ausstellung bilden jüngere Arbeiten aus den PYRAMIDS- und LINEATUREN-Reihen. In den PYRAMIDS wird der Betrachter in verschiedene Wahrnehmungsebenen geführt, erlebt illusionistische Erhebungen und Vertiefungen, sowie die Zusammenführung von bänderartigen Elementen, die vor einem Farbraum zu schweben scheinen. Abhängig von den gerade vom Gehirn favorisierten Zusammenhängen schließen sich manche Bildbereiche auch zu völlig neuen Formen zusammen. Ein Raumwechsel findet auch in den LINEATUROBJEKTEN statt: Hier tritt die mathematisch organisierte Struktur der unterschiedlich breiten Flächen hinter die netzartig das Bildfeld überwuchernde Struktur der Trennlinien zurück.

---

Pressekontakt: Dr. Friederike Zimmermann

Tel. 0761 / 150 40 32 -