Ausstellung Ingo Glass „Drei Formen, drei Farben – Basis Konkreter Kunst“

18. März bis 29. April 2018

Stiftung für Konkrete Kunst Roland Phleps

Pochgasse 73 | 79104 Freiburg-Zähringen | Tel.: 0761-54121

Vernissage: Sonntag, 18. März 2018 um 11.15 Uhr

Einführung: Dr. Roland Phleps; Professor Dietmar Guderian (Kurator)

Musik: Katharina Müther (Akkordeon und Gesang)

Öffnungszeiten: Sonntag, 11.00 bis 13.30 Uhr sowie nach Vereinbarung

Eintritt frei.

Fotos: © Ingo Glass

Pressetext:

Ingo Glass, geboren in Temeschburg / Timisoara (Rumänien), lebt in Budapest. Er ist stellvertretender Vorsitzender der 2014 gegründeten „Vereinigung zur Förderung neuer Konkreter Kunst“, die die Spannweite der Aktivitäten heutiger Konkreter Künstlerinnen und Künstler aufzeigen.

Im Schaffen von Ingo Glass spielen drei Grundfiguren - Kreis, Quadrat und Dreieck - und die Farben - Rot, Blau, Gelb - eine wesentliche Rolle. Während der Kreis auch von der Natur gestaltet werden kann, kommen Quadrat und Dreieck in der Natur nirgendwo sicher vor. Sie sind ein Produkt des menschlichen Geistes. Jeder dieser drei Figuren ordnet der Künstler, sich an keine historischen Vorgaben - etwa das Bauhaus - bindend, stets jeweils die gleiche Farbe aus seinem individuellen Vorrat zu: Quadrat - Blau, Dreieck - Gelb, Kreis - Rot.

2014 Verwandlung eines Quadrates, 8 mm Aluminium, beschichtet, 75x80x75cm

Der Künstler arrangiert jeweils mehrere dieser Form-Farb-Elemente zu skulpturalen Kompositionen. Seine „Installationen“ brauchen keinerlei Halte- oder Stützelemente, wie wir sie von klassischen Kunstwerken bis in die zeitgenössische Kunst kennen. Diese Aufgabe übernehmen hier ausgeklügelte Stecksysteme mit passgenauen Schlitzen.

In der ungewöhnlichen Fülle seiner Skulpturen mit den immer gleichen, nur in der Größe veränderlichen Grundelementen fasziniert deren großer Variationsreichtum und die Sicherheit des Künstlers, seine Bildelemente immer wieder neu und in ihrer Anordnung für den Betrachter logisch nachvollziehbar zusammen zu fügen. Besonders beeindruckend sind neben den in der Ausstellung gezeigten Konkreten Kunstwerken die in der Ausstellung mit großformatigen Modellen und Fotoarbeiten dokumentierten, im öffentlichen Raum vieler Länder aufgestellten Monumentalskulpturen, die ebenfalls reine Konkrete Kunstwerke darstellen und zugleich aber reale Inhalte (Erinnerungen an historische Ereignisse, Persönlichkeiten…) visualisieren.

