Ausstellung PRIBET - GRÜSSE Künstlerische Grüsse aus er ehemaligen Sowjetunion

Ausstellung PRIBET - GRÜSSE Wir präsentieren künstlerische Grüße von Künstlerinnen und Künstlern

aus der ehemaligen Sowjetunion

Hiermit laden wir herlich ein:

Vernissage: 21. Januar 2017, 19:30 Uhr.

Begrüßung und Einführung: José S. Ocón

Musikalische Begleitung: Andreas Maria Marcus

Für das Wohl unserer Gäste stehen stehen wie bei uns Tradition, Kaltspeisen

und Getränke zur Verfügung.

Wir beginnen das Jahr mit einer ungewöhnlichen Ausstellung, nämlich mit einer

Auswahl von Künstlerinnen und Künstlern überweigend aus Russland, aber auch aus

anderen Republiken der ehemaligen Sowjetunion.

Es handelt sich um Kunstschaffende, die besonders in ihren Heimatländern, aber

auch darüber hinaus sehr bekannt, ja teilweise berühmt sind und deren Kunstwerke

in vielen Museen und anderen öffentlichen Einrichtungen sowie in einer Vielfalt

von Katalogen und Kunstbüchern zu bewundern sind:

Tatiana Anikina (RU), Elena Artsutanova (RU), Natalia Bahtyrina (RU),

Ausstellungsplakar Coypright by José S. Ocón

[Großes Bild anzeigen]

Wladimir Barantschikov (Kirgistan), Biro Boj (RU), Viktor Bucharov (RU),Sabir Chopurov (Aserbaidschan), Alexej Feser (RU), Nikolai Lagoida (RU),Sergej Loshakov (RU), Galim Madanov (Kasachstan), Bulat Mekebaev (Kasachstan),M. Ombisch-Kusnezov (RU), Valerij Piliptchuk (RU), Svetlana Simina (RU),Alexander Shevardin (RU), Tatjana Shuvalova (Moldavien), Wladimir Zalyasko (Ukraine).

Mehrere von ihnen leben hier in Deutschland. Andere sind weiterhin als Professoren in Kunstakademien und Universitäten ihrer Heimatländer sowie freiberuflich international tätig. Drei von ihnen sind leider schon gestorben. Wir zeigen ihre Werke postum. Alle Exponate können käuflich erworben werden.

Die Ausstellung wird bis zum 9. April 2017 präsentiert. Besuchzeiten Mi.-Mo.

14-19 Uhr sowie nach Vereinbarung. Der Eintritt ist kostenlos ud unverbindlich.

Auf Ihre Anwensenheit freuen wir uns.

Info: Evelyn und José S. Ocón, KunstAtelier-Galerie KONTRASTE

An der Kirche 1, 59597 Erwitte (OT Horn), Tel. 02945-20 06 55