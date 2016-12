Ausstellung: The Promised Land

Ulrike Theusner und Jazz-Minh Moore Zwei Werkgruppen - zwei Ausstellungen 07. Januar 2017 - 22. April 2017

Die Zeichnerin und Malerin Ulrike Theusner spielt ihre überragenden künstlerischen und technischen Möglichkeiten oft so beiläufig aus, dass man geneigt ist, vor allem ihre grandiosen Darstellungen komplexer gesellschaftlicher Themen zu bewundern.



Ihre neuesten Serien „The Gasping Society“ (derzeit im Angermuseum) und „The Promised Land“ (ab 7. Januar in unserer Erfurter Galerie) beschäftigen sich mit dem Verlust von Werten, dem Wandel von Gerechtigkeit in Selbstgerechtigkeit und der Verlorenheit von Menschen in einem komplexen System.



Zugleich prunken sie mit sagenhafter Kunst-Lust, zeichnerischer Brillanz, stilhistorischen Anspielungen und einem Feuerwerk von Bildfindungen.

Es entsteht eine Authentizität, die diesen modernen Kassandrasprüchen eine Glaubwürdigkeit über den Fluch des Apolls hinaus verleiht...

Ulrike Theusner, Exodus, 2016, Acryl, Tusche und pastell auf Leinwand, 60 x 40, Courtesy Galerie Rothamel

[Großes Bild anzeigen]

Stilistisch verschieden, aber verwandt im Geiste sind die Arbeiten von Jazz-Minh Moore. Ihre Variation des Themas „The Promised Land“ beginnt als Gegenüberstellung eines verlassenen American Diners und der milliardenteuren Amazon-Firmenzentrale „Biosphären“, die derzeit in Seattle entsteht. Das Amerika der Nachkriegszeit weicht einem Eldorado exotischer Hightech-Optionen. Viele bleiben zurück. Das ist nicht neu, wurde aber bei den vergangenen Wahlen zum Thema.Einige Tage nach den Wahlen kam der Künstlerin blitzartig Eugene Delacroix’ historisches Paradestück „Die Freiheit führt das Volk“ in den Sinn. Sie gestaltete einige vielfigurige Szenarien, die auf der berühmten Komposition basieren.Eine weitere Sequenz umfaßt eine Serie kleiner Portraits naher Freunde, ein Verweis auf die Komplexität der Lebensumstände der Generation der Künstlerin.‘And The Band Played On’ verabschiedet das schwere Thema. "Ich glaube an die Pflicht des Künstlers, Klarheit, Wahrhaftigkeit und Leuchtkraft in schwierige Zeiten zu tragen." (Jazz-Minh Moore)

Ulrike und Jazz-Minh trafen sich 2010 bei einer Dinnerparty im Villae, NYC. Im gleichen Jahr gründeten Sie das GutBox Kunstkollektiv und hatten ihre erste Ausstellung in der ‘Y Gallery’ in New York. Es folgten zwei weitere Ausstellungen in New York und Los Angeles, außerdem eine permanente Installation in der Magoski Art Colony.

Im GutBox Kunstkollektiv schufen die Künstlerinnen gemeinsame Bilder. "The Promised Land" ist die erste Ausstellung der beiden als individuelle Künstlerinnen.



Zur Eröffnung mit der Künstlerin am Samstag, 7. Januar 2017 um 20 Uhr laden wir Sie und Ihre Freunde herzlich ein!

Es spricht Prof. Dr. Kai Uwe Schierz.