Ausstellung im FORUM, Freiburg-Merzhausen: Alexander Schönfeld - Bilder

Der Kulturverein artisse e.V. zeigt ab 1. September 2017 im FORUM Merzhausen:

Alexander Schönfeld

Bilder

01.09. – 30.11.2017

Künstlergespräch: 10.9.2017 – 11.00-13.00 Uhr

FORUM Merzhausen | Foyer

Dorfstraße 3, 79249 Merzhausen

Rund um die Uhr von außen zu besichtigen, geöffnet während der Veranstaltungen.

Was wäre ein Haus der Kultur ohne Kunst? In Form einer Schaufenster-Galerie unter dem Titel „Wechselrahmen“ stellt der Kulturverein artisse alle drei Monate großformatige Bilder einer ausgewählten Künstlerin oder eines Künstlers aus: Vom 1. September bis 30. November werden im FORUM Merzhausen Bilder von Alexander Schönfeld zu sehen sein.

Alexander Schönfeld passt in keine Schublade. Er nimmt sich als Künstler die Freiheit immer wieder neue Ansätze der Malerei in sein Werk einzubringen. So auch bei den in Merzhausen gezeigten Großformaten: Mit abenteuerlichen Malwerkzeugen („BH als Pinsel“) oder ganz ohne sie lässt er Bilder entstehen, welche einen hohen ästhetischen Reiz mit einer poetischen Offenheit verbinden. Titel wie „vanity crisis“, „all´ottava“, „Kontinentaldrift“ oder „Pollocken“ geben dem Betrachter Anreize zum Einstieg in die Deutung, ohne ihn in seiner Wahrnehmung festzulegen. Der große Glaskubus des FORUM Merzhausen ist der ideale Ort, um solche Bilder in wechselndem Licht immer wieder neu zu erleben.

Biographie: Geboren 1958 in Crimmitschau/Sachsen | Studium der Malerei von 1979 bis 1984 an der Staatlichen Akademie Karlsruhe bei Klaus Arnold und Peter Dreher, Außenstelle Freiburg | Kunsterzieher am Deutsch-Französischen Gymnasium Freiburg im Breisgau

www.alexander-schoenfeld.de