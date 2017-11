Auswahl und Entwurf der Hochzeitsanzeige

Die Hochzeit ist der schönste, am meisten erwartete, aber auch der am meisten geplante Tag im Leben jedes Menschen.

Ob Sie eine große oder kleine Hochzeit haben werden, ob Sie alle Ihre Bekannten und Freunde einladen oder sich Ihre Hochzeit nur im Kreis der nächsten Familie abspielt, darüber haben Sie bestimmt schon am Anfang entschieden, als Sie sich gesagt haben, dass Sie das gemeinsam angehen...Wenn wir also davon ausgehen, dass Ihnen die Anzahl der geladenen Gäste bereits bekannt ist, können wir sagen, dass der erste große Schritt die Festlegung von Datum, Ortund Zeit der Hochzeit ist. Aufgrund dieser Fakten können wir an die Auswahl der Hochzeitsanzeige gehen.Hier kommen wir zur der die Farbe, Form und Größe - also das Gesamtdesign der Hochzeitsanzeige betreffenden Frage. Bereits bei der Auswahl der Hochzeitsanzeige sollten wir daran denken, in welchen Farben die gesamte Dekoration abgestimmt sein wird.Gegenwärtig besteht nämlich der Trend, die ganze Hochzeit in ein einheitliches farbiges Kleid zu hüllen.

Was sollte die Hochzeitsanzeige enthalten:

- die Namen des Brautpaars

- Datum, Zeitund Ort der Hochzeit

- den Einladungstyp – ob es sich um eine Einladung zur ganzen Hochzeit zusammen mit der Zeremonieoder nur um den „mit Unterhaltung verbundenen abendlichen Besuch“ handelt.

Ein weiterer Schritt ist die Auswahl des Textes selbst – wollen Sie eine Hochzeitsanzeige in einer ernsthaften, traditionellen oder freieren und spaßigen Form???Der Haupttext der Hochzeitsanzeige wird zumeist mit einem kurzen lyrischen oder prosaischen Text oder Zitat ergänzt. Ein wichtiges Element bei der Organisation der Hochzeit ist auch die Gewährleistung der Rückinformation. Die Antwort, ob Ihre geladenen Gäste an Ihrer Hochzeit teilnehmen oder nicht, können sie Ihnen persönlich oder schriftlich mitteilen. Die Einladung zur Hochzeitsfeier kann entweder direkt auf der Hochzeitsanzeige geschrieben stehenoder, wenn nicht mehr genügend Platz ist, wird diese Einladung auf ein gesondertes Kärtchen gedruckt.

Beim Entwurf der Hochzeitsanzeige sollten wir jedoch eine Sache nicht vergessen – die Anzeige sollte nicht überfüllt sein! Wir empfehlen, sich an Fachleute zu wenden, die mit der Grafik Erfahrungen haben und alle Ihre Vorstellungen gern realisieren und verwirklichen und Ihnen die Anzeige genau nach Ihren Wünschen erstellen.

Mehr info finden Sie auf unsehrem blog: https://www.pamas-hochzeitskarten.de/hochzeitseinladungen/blog/de